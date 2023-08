Aufsteiger bezahlt noch Lehrgeld

Nach dem 1:3 zum Auftakt gegen Spitz kassierte Aufsteiger Burgschleinitz/Straning mit dem 0:4 bei Kirchberg/Altenwörth die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Trainer Stephan Kainz zeigte sich aber nicht gänzlich unzufrieden mit der Darbietung: „Wir haben über weite Strecken wieder mitgehalten uns gut präsentiert.“ Bis zur 51. Minute stand's auch 0:0. „Dann bekommen wir aus einem Standard das 0:1, müssen aufmachen und dann werden in einer 1. Klasse unsere Fehler halt schneller ausgenützt, als in einer 2. Klasse.“

Dass die 1. Klasse nach dem Meistertitel in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal kein leichtes Unterfangen werden würde, war der SG im Vorhinein klar. Bewusst wurde am Kader kaum etwas verändert, nur der Straninger Simon Schön aus Eggenburg retour geholt. Auch Trainer Stephan Kainz trägt diesen Kurs voll mit: „Es war so abgestimmt, dass wir denjenigen, die den Meistertitel geholt haben, weiterhin die Chance geben wollten. Wir haben gesagt, dass wir es probieren, dass wir so den Klassenerhalt schaffen.“

Noch muss daran kein Gedanke verschwendet werden, sind ja erst zwei von insgesamt 26 Spieltagen absolviert. Leichter wird's aber auch in der nächsten Runde nicht: Mit Getzersdorf wartet der starke Mitaufsteiger. „Die haben einen anderen Weg als wir eingeschlagen, sehr viel verändert“, weiß Kainz. Der Erfolg im Meister-Cup gegen Neo-Landesligist Absdorf hätte die Stärke der Getzersdorfer unterstrichen. In der Meisterschaft fertigten sie am Wochenende Mautern 4:0 und halten nach zwei Runden beim Punktemaximum.