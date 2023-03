Röschitz kam nach 0:2-Rückstand zurück

Die Gastgeber, die zum Auftakt eine 0:5-Klatsche in Spitz kassiertem, starteten mit zwei guten Chancen: Zunächst scheiterte Jakes, wenig später überhob Vacek den Keeper und das Gehäuse. Danach kamen auch die Lengenfelder auf und zu ihren ersten Top-Chancen - am Spielstand von 0:0 änderte sich vorerst aber nichts. Erst in Minute 28 schlug es das erste Mal im Röschitzer Kasten ein. Die Röschitzer spielten einen Abstoß direkt zum Gegner, der nützte eine Überzahlsituation aus und stellte durch Steininger auf 0:1. Knapp vor der Pause der zweite Treffer. Ein schön gespielter Angriff über mehrere Stationen konnte von den Hausherren nur durch ein Foul gestoppt werden, Elfmeter. Franzl ließ sich diese Chance nicht entgehen, 2:0 (42.).

"In der Pause habe ich drei Positionen verändert, um wieder mehr Schwung in unser Spiel zu kriegen", analysierte Röschitz-Trainer Manfred Mutz. Lange Zeit plätscherte das Spiel nur dahin, ehe Röschitz nach einer Standardsituation den Anschlusstreffer erzielte: Nach einem Corner stieg Neumayer am höchsten und nickte zum 1:2 ein. Ab dann wurde die Partie richtig hitzig. Beide Teams reklamierten zweimal Elfmeter, vor allem Lengenfeld wurde ein ganz klarer Penalty vorenthalten. "Wenn der gepfiffen wird, dürfen wir uns nicht beschweren", so Mutz. So kam seine Truppe noch zum Ausgleich: Ein direkt getretener Eckball von Nasufi landete im Netz - 2:2.

In der Schlussphase flogen noch zwei Lengenfelder mit Gelb-Rot vom Platz. Die Röschitzer waren hingegen in Feierlaune. "Die Mannschaft hat sich nie hängen lassen und wieder aufgerichtet", freute sich Neo-Trainer Manfred Mutz

Lengenfelds Sportlicher Leiter Lukas Brunner:„Wir haben es nicht geschafft nach dem 2:0 weiter nach vorneFußballzu spielen. Das Unentschieden fühlt sich natürlich wie eine Niederlage für uns an."

SG Röschitz / Roggendorf-K.J. - Lengenfeld 2:2 (0:2)

Sonntag, 19. März 2023, Röschitz, 120 Zuseher, SR Josef Kern

Tore:

0:1 Julian Steininger (28.)

0:2 Mario Franzl (42., Elfmeter)

1:2 Christoph Neumayer (70.)

2:2 Manuel Hofer (82., Eigentor)

SG Röschitz / Roggendorf-K.J.: C. Frühwirth, J. Sivek, D. Bauer (72. J. Maurer), A. Pusic, S. Fried, A. Jakes, J. Grim (75. P. Stift), Z. Nasufi, C. Neumayer, P. Robl, J. Vacek; P. Fend, A. Paxa, F. Marhold, E. Neumayer

Trainer: Manfred Mutz

Lengenfeld: F. Lehr - F. Aschauer - F. Eilenberger, S. Mischling (73. G. Gschwantner) - A. Flamur, N. Weingartner - J. Steininger, M. Ulrich - P. Wutzl (18. M. Schwaiger) - M. Franzl (73. S. Wandl) - M. Hofer; M. Gruber, K. Haimerl

Trainer: Michael Pernerstorfer

Karten:

Gelb: Daniel Bauer (20., Unsportl.), Zaim Nasufi (63., Kritik) bzw. Franz Aschauer (35., Foul), Nico Weingartner (86., Kritik), Gregor Gschwantner (90+3., Kritik)

Gelb-Rot: keine bzw. Franz Aschauer (85., Foul), Gregor Gschwantner (90+4., Kritik)

