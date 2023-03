Weiter warten auf den zweiten Saisonsieg

Seit Mitte August wartet Gebietsliga-Absteiger Röschitz/Roggendorf bereits auf einen Sieg – mit der Konsequenz, dass der Verein erneut nun auch in der 1. Klasse in der Abstiegszone steht. Freitagabend war aber alles angerichtet, dass diese unsägliche Serie endlich reißt. Ausgerechnet im Lokalderby in Zellerndorf führte die SG mit 2:0, ehe es am Ende aber wieder doch nicht klappte. Wenigstens wurde mit dem 2:2 noch ein Zähler mitgenommen. „Ein Punkt ist besser, als keiner“, sagt Trainer Manfred Mutz. Nach dem 0:5 zum Start in Spitz, gab‘s nach dem 2:2 gegen Lengenfeld nun Punkt Nummer zwei unter seiner Leitung. Auch, wenn die Tendenz nach oben zeigt, schön langsam müssen Siege her, oder?

„Natürlich brauchen wir die. Aber es steht auch noch immer ein Gegner am Platz. Wir dürfen am Ende auch nicht zuviel Risiko nehmen, sonst verlieren wir und die Moral ist erst wieder im Keller.“ In Zellerndorf haderte Schmutz auch mit Schiedsrichter Julian Waitz: „Den Handelfmeter gegen uns hat nur er gesehen – der Ball wurde mit der Schulter gespielt.“

Zum Gewinnen brauche es auch Glück, wie Mutz betont: „Dann wäre uns der Lucky Punch gelungen, wenn Jakes knapp vor Ende nicht die Latte, sondern ins Tor trifft.“

Die Aufgaben zum Gewinnen müssen werden aber nicht leichter: Am Freitag kommt der Tabellenzweite Ruppersthal. Mutz hat den Gegner beobachtet und gibt sich locker: „Wir müssen uns nicht fürchten. Ich weiß, wie Ruppersthal spielen wird und habe schon eine Idee dafür.“