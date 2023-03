Das war der siebte Streich

In der Vorwoche eroberten die Ziersdorfer die Tabellenführung, diesen Sonntag wurde sie mit einem 1:1 gegen starke Atzenbrugger verteidigt. Damit ist der SVZ seit sieben Spielen ungeschlagen, zum letzten Mal ging man Mitte Oktober in Ruppersthal als Verlierer vom Platz. „Deshalb bin ich auch nicht unzufrieden, wir haben nicht schlecht gespielt und manchmal reicht es trotzdem nicht zum Sieg“, blieb Erfolgstrainer Martin Aichinger nach Schlusspfiff gelassen.

In einer offenen Partie setzten die Gäste die erste Duftmarke: Ein Ballverlust im Aufbauspiel der Hausherren, die Atzenbrugger konterten schnell und schloss durch ihren Torjäger Josip Bosnjak ab. Danach Halbchancen der Hausherren, aber wirklich gefährlich wurde es nur einmal, aber da klingelte es: Eine starke Flanke von David Stark mit links und Stürmer Roman Kollar köpfte zum Ausgleich ein.

In Halbzeit zwei dann Chancen auf beiden Seiten, die Partie stand auf Messers Schneide. Oder wie es Aichinger formulierte: „Wer da das nächste Tor geschossen hätte, der hätte diese Partie auch gewonnen.“ Doch sollte dies keine der beiden Mannschaften gelingen.

Statt Elfmeter gab’s die Rote Karte

Am Ende schwächte sich Atzenbrugg noch selbst, als Stefan Barac glatt Rot sah. Der Grund? Laut Atzenbrugg-Coach Amir Bradaric ein Bodycheck an Julian Rauscher im Sechzehner, der musste danach verletzt vom Feld. Barac lief auf den Schiedsrichter zu, bremste zu spät ab, als sich dieser umdrehte und lief in ihn hinein. „Also statt Elfer für uns Rot, ohne Worte“, meinte Bradaric. „Kurz davor hätte es auch Elfmeter für uns geben können, aber es war in Ordnung, dass der Schiri beide nicht gegeben hat“, fand Aichinger.

Am Ende blieb es bei der gerechten Punkteteilung, „man darf nicht unzufrieden sein“, meinte Bradaric. Und Aichinger wusste auch: „Jeder Punkt kann in dieser engen Liga Goldes wert sein.“

Ziersdorf - Atzenbrugg / H. 1:1 (1:1)

Sonntag, 26. März 2023, Ziersdorf, 240 Zuseher, SR Robert Radev

Tore:

0:1 Josip Bosnjak (17.)

1:1 Roman Maximilian Kollar (41.)

Ziersdorf: E. Hofmann, J. Mollay, T. Kührer, F. Weiss, R. Kollar, M. Demaj, D. Stark (69. M. Maurer), T. Kovacevic, M. Genger, V. Majercak, M. Weizmann (89. P. Hauser); L. Pröll, M. Lukestik, F. Grabler, L. Waltner

Trainer: Martin Aichinger

Atzenbrugg / H.: U. Savic, A. Bronja, D. Bejtovic, S. Barac, J. Bosnjak, C. Edelmaier (60. A. Baumgartner), D. Albrecht, E. Hasanovic (53. L. Wechselberger), I. Cutura, F. Zischkin, J. Rauscher (86. D. Buchberger); S. Gutscher, P. Gruna

Trainer: Amir Bradaric

Karten:

Gelb: Edmund Hofmann (24., Kritik), David Stark (67., Unsportl.) bzw. Dzemal Bejtovic (55., Foul), Ilija Cutura (90., Kritik)

Rot: keine bzw. Stefan Barac (84., Tätl.)