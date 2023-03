Furth setzt ein Lebenszeichen

Verletzungsbedingt musste der SV Furth auf zwei Stützen verzichten. Kosta Drazic und Gregor Brunnthaler sind nach ihren Verletzungen, die sie sich in der Partie gegen Mautern zugezogen haben, noch nicht einsatzbereit. Dennoch starteten die Further gut in die Partie und nach nicht einmal fünf Minuten war der Ball bereits das erste Mal hinter der Linie. Der Treffer von Sebastian Wandl zählte aber aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Nach 20 Minuten durften die Heimischen dann doch den Führungstreffer bejubeln. Michael Siebenhandl schickte Peter Engelhart auf die Reise, der im Abschluss eiskalt blieb und auf 1:0 stellte. Im Anschluss stellten die Further das Spielen etwas ein und fokussierten sich auf die Defensive, was auch bis zur Pause gut ging. Die Hausherren kamen nicht gut aus der Kabine und zeigten einige Unsicherheiten in der Defensive. In Minute 70 zeigt Schiedsrichter Veselka nach einem Foul von Furth Schlussmann David Justl auf den Punkt. Raphael Bauer verwandelte zum Ausgleich.

Rossecker und der Elfmeter

Im Spiel aus der Vorwoche gegen Mautern verschuldeteGeorg Rossecker nocheinen Strafstoß. In dieser Partie schnappte er sich den Ball zum fälligen Elfmeter für die Further in Minute 89 selbst und bezwingt Horn-Keeper Jonas Maurer. Das 2:1 für die Göttweigerwar auch gleichzeitig der Endstand und bringt Furth wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. Auf den Gegner der Partie, die Horn Amateure, fehlen jetzt nur noch zwei Punkte.

Stimmen zum Spiel

Alfred Steininger (Obmann Furth):„Es war eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung. Das sind enorm wichtige drei Punkte für uns im Abstiegskampf.“

Furth - Horn Amateure 2:1 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Furth-Palt, 150 Zuseher, SR Karl Veselka

Tore:

1:0 Peter Engelhart (21.)

1:1 Raphael Bauer (70., Elfmeter)

2:1 Georg Rossecker (89., Elfmeter)

Furth: D. Justl - M. Sam, T. Schlicksbier - A. Kitta - C. Leuthner - P. Engelhart - S. Vozarik (90+2. N. Ulusoy) - M. Siebenhandl - S. Hieke (82. D. Weißenböck) - G. Rossecker, S. Wandl; J. Bölling, P. Gosch, D. Überall, N. Weiß

Trainer: Senedin Bakal

Horn Amateure: J. Maurer, H. Wakilzadeh (HZ. J. Seidl), T. Ikekpolor, H. Uchimura, F. Stojak, R. Bauer, O. Tarko (74. S. Vehabović), E. Safer, S. Hasimovic (HZ. S. Berger), B. Weixelbraun, B. Juric (77. A. Majersky); L. Weber, M. Mayrhofer

Trainer: Daniel Vladisavljevic

Karten:

Gelb: Adam Kitta (3., Kritik), Thomas Schlicksbier (53., Foul), Christoph Leuthner (69., Foul), Senedin Bakal (71., Unsportl.) bzw. Daniel Vladisavljevic (71., Unsportl.)