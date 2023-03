Gablitz holt den ersten Sieg im Frühjahr

Bei der 0:1-Niederlage in Kirchberg war Gablitz vor einer Woche 90 Minuten lang vergeblich einem Torerfolg nachgelaufen. Im Heimspiel gegen Hollenburg ging es dafür blitzschnell: Tomas Bednar enteilte der gegnerischen Abwehr bereits in der zweiten Minute und scheiterte zwar an Gäste-Goalie Andrija Ilijevski, doch Baran Kaplan war für den Abstauber zur Stelle und sorgte aus Gablitzer Sicht für einen Traumstart. Bednar wurde neben Kaplan erstmals im Sturm aufgeboten und fühlte sich auf der neuen Position pudelwohl. In der 19. Minute war er im Strafraum nur mit einem Foul zu stoppen, Kaplan verwertete den fälligen Elfmeter zum 2:0. Vier Minuten gab es erneut einen Piff: Wieder wurde Bednar gefoult, wieder trat Kaplan zum Elfer an, wieder verwandelte er den Strafstoß. Die Partie war nach 23 Minuten vorentschieden.

Bednar macht es selbst

Mit der komfortablen Führung im Rücken nahmen die Gastgeber den Fuß vom Gaspedal, Hollenburg tat sich aber weiterhin schwer, ins Spiel zu kommen. Kurz vor der Pause krönte Bednar seine Leistung, indem er sich selbst in die Schützenliste eintrug (45+1.). Der Halbzeitstand war das aber noch nicht, da Hans Gill bei einem Eckball der Gäste einmal komplett ungedeckt blieb und auf 1:4 verkürzen konnte. Gablitz ließ jedoch nichts mehr anbrennen, Ali Mohammadi stellte fünf Minuten nach der Pause den Vier-Tore-Vorsprung wieder her.

Außerplanmäßiges Comeback für Krafka

Die Hausherren kontrollierten die Partie, Marcus Krafka, der im beim SVG im Tor einsprang, da die beiden etatmäßigen Goalies außer Gefecht waren, spielte eine solide Partie, wurde aber kaum ernsthaft gefordert. In der Nachspielzeit konnte Hollenburgs Nicolos Dzjalaganija noch für Ergebniskosmetik sorgen, während die Gablitzer Defensive vergeblich Abseits reklamierte. Bei den Gegentoren stellten sich die Hausherren nicht besonders geschickt an, sonst hatte SVG-Co-Trainer Florian Lang aber wenig zu bekritteln: „Nach dem 3:0 haben wir manchmal ein bisschen zu lasch agiert. Aber im Großen und Ganzen haben wir die Ordnung nicht verloren. Das waren ganz wichtige drei Punkte.“

Stimmen zum Spiel

Andreas Egelseer (Sektionsleiter Hollenburg):„Heute haben wir erneut ein anderes Gesicht gezeigt. Diesmal im negativen Sinne und ich bin auch enttäuscht. Wenn du nach 20 Minuten mit 3:0 hinten bist dauert jede Minute umso länger und du freust dich schon auf den Schlusspfiff."

Gablitz - Hollenburg 5:2 (4:1)

Sonntag, 26. März 2023, Gablitz, 51 Zuseher, SR Sezer Uguz

Tore:

1:0 Baran Kaplan (2.)

2:0 Baran Kaplan (19., Elfmeter)

3:0 Baran Kaplan (23., Elfmeter)

4:0 Tomas Bednar (45+1.)

4:1 Hans Gill (45+2.)

5:1 Ali Mohammadi (50.)

5:2 Nicolos Dzjalaganija (90+2.)

Gablitz: M. Krafka, J. Moravec, T. Bednar (63. S. Kaya), B. Kaplan, A. Mohammadi, V. Neiber, G. Brauchart, T. Rechberger, S. Ipci (68. S. Ebersberger), K. Ipci (81. R. Wieselmayer), D. Faschingeder; I. Nagler, M. Brosser

Trainer: Florian Lang

Hollenburg: A. Ilijevski - J. Lembacher - B. Hofer (HZ. O. Gärtner) - T. Käppl, B. Soucek (78. J. Gandziarowski) - N. Jankto - M. Frimmel (84. M. Minihold), H. Gill, N. Dzjalaganija - A. Tonkov - R. Janiss (87. S. Dzjalaganija); F. Fischer, S. Gill

Trainer: Damir Grabovac

Karten:

Gelb: keine bzw. Bernhard Soucek (18., Unsportl.), Robert Janiss (61., Kritik)