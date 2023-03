Ruppersthal trauert Punkten nach

Ruppersthal war sichtlich um Wiedergutmachung für den schwachen Auftritt der Vorwoche bemüht und startete wie aus der Pistole geschossen. Bereits in den ersten 20 Minuten kamen die Gastgeber mehrfach gefährlich vor das Heldenberg-Tor. Schneider scheiterte allerdings zweifach und auch Hulak mussste sich im Duell mit Heldenberg-Goalie Raphael Anderle geschlagen geben. Heldenberg spielte zwar mit einer offensichtlichen Portion an Selbstvertrauen, die man sich nach zwei Siegen zum Saisonauftakt auch redlich verdiente, konzentrierte sich aber eher darauf, aus einer gesicherten Defensive zu agieren und fand folglich nur wenige Möglichkeiten vor.

Der Ball wollte einfach nichts ins Tor

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte Ruppersthal das Spiel und fand immer wieder zu guten Möglichkeiten. Hofer und Schneider kamen jeweils zu hochkarätigen Chancen im Strafraum, brachten die Bälle auch gut aufs Tor, doch immer wieder war der gegnerische Schlussmann zur Stelle. In den letzten Minuten, als man bei Ruppersthal gerade alles in die Spitze werfen wollte, um den Sieg doch noch zu erzwingen, kamen dann starker Regen und Wind auf, die das Spiel fast zum Stillstand brachten und somit das 0:0 einzementierten.

Ruppersthal-Coach Patrick Fasching, war dennoch nicht unzufrieden: "Die Leistung war viel besser als in der Vorwoche. Natürlich waren das zwei Punkte, denen wir nachtrauern müssen und die im Meisterschaftsrennen vielleicht noch Auswirkungen haben, aber mir ist viel wichtiger, dass der Auftritt gepasst hat. Wir haben wieder unser Level gespielt."

Heldenberg-Trainer Herbert Humer: "Da brauchen wir nichts schönreden, es war ein glücklicher Punkt. Für mich war Raphael Anderle, unser Tormann, der Man of the Match. Wie er sich reingeworfen hat, einfach nur der Wahnsinn."

Ruppersthal - Heldenberg 0:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Grossweikersdorf, 200 Zuseher, SR Mehmet Günes

Ruppersthal: A. Nimmervoll - A. Haslinger - M. Kovacik, M. Schmutz - M. Tschany (80. I. Rameti) - A. Hofer - B. Hulak - B. Ilazi - P. Schuster, F. Eggenfellner - N. Schneider; M. Mattes, H. Singbartl, B. Kaim, R. Ehrentraut, S. Obenaus

Trainer: Patrick Fasching

Heldenberg: R. Anderle - F. Klepp - F. Schaupp, D. Klepp, M. Kraus - M. Knell - G. Burger (91. A. Wild), L. Ehemoser - C. Hammer (78. T. Österreicher), K. Schneider (67. B. Gregshammer), D. Bauer; M. Stopfer, L. Lebensaft, M. Tobias

Trainer: Herbert Humer

Karten:

Gelb: Andreas Haslinger (82., Unsportl.), Baskim Ilazi (89., Kritik), Florian Eggenfellner (89., Kritik) bzw. Mario Kraus (39., Foul), Georg Burger (41., Foul)