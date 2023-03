Ukrainer ließ Zellerndorf aufatmen

Passend zur Fastenzeit bekamen die Zellerndorfer Fans in Halbzeit eins Schonkost zu sehen. Die Hausherren taten sich gegen den Wind schwer und kamen in den ersten 45 Minuten nur zu einer Torchance. Die Gäste machten das schon besser: Nach einem strittigen Foul gab es Freistoß für die Spielgemeinschaft, die Flanke landete auf dem Kopf von Josef Sivek, der einnickte. Eine Viertelstunde später wurde es noch schlimmer, nach einem Foul im Zellerndorfer Strafraum gab es Elfmeter und Antonin Jakes erhöhte auf 2:0.

Zur Pause meinte SVZ-Coach Rene Wammerl: „Die schlechteste Leistung, seitdem wir in der 1. Klasse sind.“ Das wurde in Halbzeit zwei zum Glück besser. Auch weil Zellerndorf von Vierer- auf Dreierkette umstellte und laut Wammerl „mehr Risiko nahm.“ Und der Schiedsrichter auch mithalf: Bei einem Luftzweikampf wurde Ladislav Senkyrik runtergedrückt, Waitz zeigte auf den Punkt. „Den gibt nicht jeder“, meinte Wammerl, freute sich aber dass Oleksiy Chereda verkürzte.

Chereda bewies Köpfchen

Danach drückten seine Mannen, luden Röschitz/Roggendorf aber immer wieder zum Kontern ein. Einmal hatte man Glück, als die Waldviertler nach einem Alleingang völlig freistehend vergaben. Dann ein Freistoß für die Weinviertler, Gerald Arthold flankte in Richtung zweite Stange, wo erneut Chereda, diesmal mit dem Kopf, traf – 2:2.

In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent: die Röschitzer trafen die Latte, die Zellerndorfer hatten noch eine gute Freistoßgelegenheit. Am Ende blieb es bei einer durchaus gerechten Punkteteilung.

„Summa summarum geht das schon in Ordnung, aber für uns sind es zu Hause zwei verlorene Punkte gegen den Tabellenvorletzten. Da brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden“, so Wammerl ehrlich.

Röschitz-Trainer Manfred Mutz, der ja in Zellerndorf wohnt, ist mit dem X zufrieden: "Ein Punkt ist besser, als kein Punkt. Wir wollten am Ende auch nicht zuviel Risiko nehmen, weil wir sonst vielleicht verloren hätten, was für die Moral nicht gut gewesen wäre."

Zellerndorf - SG Röschitz / Roggendorf-K.J. 2:2 (0:2)

Samstag, 25. März 2023, Zellerndorf, 180 Zuseher, SR Julian Waitz

Tore:

0:1 Josef Sivek (22.)

0:2 Antonin Jakes (37., Elfmeter)

1:2 Oleksiy Chereda (61., Elfmeter)

2:2 Oleksiy Chereda (77.)

Zellerndorf: F. Prechtl, O. Chereda, M. Hauer, G. Arthold (87. M. Schneider), L. Senkyrik, V. Bussek, A. Schrammel, M. Reilinger, G. Neumeister, R. Fidesser, F. Fidesser (HZ. P. Prechtl); M. Zimmerl, L. Dürnsteiner

Trainer: Rene Wammerl

SG Röschitz / Roggendorf-K.J.: C. Frühwirth, J. Sivek, D. Bauer, A. Pusic, P. Stift, S. Fried, A. Jakes, Z. Nasufi, C. Neumayer, P. Robl, J. Vacek; P. Fend, J. Maurer, F. Marhold, L. Krottendorfer, E. Neumayer, M. Kölbl

Trainer: Manfred Mutz

Karten:

Gelb: Fabian Fidesser (17., Foul), Rene Wammerl (41., Kritik), Gerald Arthold (65., Foul), Vinzenz Bussek (88., Foul) bzw. Patrick Robl (69., Foul), Christoph Neumayer (80., Foul)