Zwei Standardtreffer lassen Lengenfeld jubeln

Die 200 Zuseher am Hermann Halm Sportplatz sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Hausherren konnten zweimal über Julian Steininger zu vielversprechenden Torchancen kommen, welche jedoch ungenutzt blieben. Dennoch waren es die Heimischen, die noch vor der Halbzeit jubeln durften. In Minute 40 fand ein Freistoß von Nico Weingartner den Kopf seines Kapitäns Mario Franzl, der zur Führung einköpfte. Mit einem 1:0 ging es dann auch in die Kabinen.

Lucky-Punch nach Ecke

Im zweiten Durchgange übernahm Spitz komplett die Kontrolle und gewährte Lengenfeld keinen Zugriff zum Spiel. Wirklich zwingend wurden die Wachauer dabei jedoch nicht. Schüse aus der Distanz sowie Flanken konnte Stefan Wandl, der den am Knöchel verletzten Florian Lehr überragend vertrat, alle souverän vereiteln. Makellos blieb seine Leistung allerdings nicht. In der 76. Minute fand ein Distanzschuss vom eingewechselten Sandor Rozman mit Mithilfe von Wandl den Weg ins Tor. Nur fünf Minuten nach dem Spitzer Ausgleich konnten die Lengenfelder erneut in Führung gehen. Nach einem Corner kam es zu einem „Gestocher“ im Spitzer Strafraum in dem Moritz Schwaiger kühlen Kopf bewahrte und den Ball zum 2:1 über die Linie drückte. Für die Pernerstorfer-Elf ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Die Spitzer hingegen verpassen somit zwischenzeitlich den Aufstieg auf Rang vier und liegen nun punktegleich mit Mautern auf Platz sechs.

Stimmen zum Spiel

Michael Pernerstorfer (Trainer Lengenfeld):„Wir haben uns für diese kämpferische Leistung belohnt und waren heute mal die Glücklichen.Trotz vier Ausfälle haben wir diesen Sieg errungen, auf jeden ist Verlass."

Roland Dallinger (Trainer Spitz):„Eine sehr enttäuschende Niederlage. Wir konnten unsere Möglichkeiten leider nicht nutzen und im Gegenzug durchzwei Standards die Gegentore bekommen."

Lengenfeld - Spitz 2:1 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Lengenfeld, 200 Zuseher, SR Robert Weber

Tore:

1:0 Mario Franzl (40.)

1:1 Sandor Rozman (76.)

2:1 Moritz Schwaiger (81.)

Lengenfeld: S. Wandl - F. Eilenberger, S. Mischling (89. T. Teichtmeister) - A. Flamur, N. Weingartner - J. Steininger, M. Ulrich, M. Schwaiger - K. Wegschaider - M. Hofer - M. Franzl (78. K. Haimerl); M. Pernerstorfer, A. Speiser, M. Gruber

Trainer: Michael Pernerstorfer

Spitz: T. Kucera, M. Leberzipf, D. Rester (61. S. Rozman), A. Donabaum, M. Oberwimmer (56. J. Leberzipf), E. Denk, A. Bruckner, I. Cermak, C. Fertl, S. Svoboda, L. Söllner; M. Rester, M. Kurz, S. Müller

Trainer: Roland Dallinger

Karten:

Gelb: Andreu Flamur (58., Foul), Julian Steininger (84., Foul) bzw. Luca Söllner (86., Foul)