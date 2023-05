Gablitz setzt großen Schritt in Richtung Titel

Spitz - Gablitz 0:4. Trotz der enormen Heimstärke der Spitzer kamen die Wachauer nicht gut in die Partie. Bereits nach elf Minuten gelang Gablitz der Führungstreffer. Dieser entstand jedoch eher unglücklich aus Sicht der Heimischen, denn kurz zuvor hatte man noch eine Top-Gelegenheit selbst in Führung zu gehen. Im direkten Gegenstoß blieb Winterneuzugang Tomas Bednar dann eiskalt und verwandelte zur Führung.

Spielmacher musste verletzt runter

Der nächste Rückschlag im Spitzer Spiel folgte kurz nach dem Rückstand. Erwin Denk, einer der wichtigsten Leute für Spitz, musste in der 12. Minute mit einer Zerrung ausgetauscht werden. Die Wachauer konnten die Gäste nie wirklich unter Druck setzen. So blieb das Spiel auf dem Papier zwar offen, zwingende Torchancen gab es aber für Spitz kaum. So sorgte Tomas Bednar in Minute 72 mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Kurz vor dem Ende sorgten die Gäste dann für ein klares Endergebnis nachdem Bednar einen Elfmeter per Lupfer zum 3:0 verwertete und somit seinen Hattrick schnürte und Ali Mohammadi kurze Zeit später den vierten Treffer nachlegte.

Stimmen zum Spiel

Roland Dallinger (Trainer Spitz): „Das war heute eine verdiente Niederlage gegen einen starken Gegner. Gratulation an Gablitz.“

01.05.2023 16:30

Statistik:

Spitz - Gablitz 0:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (11.) Bednar, 0:2 (72.) Bednar, 0:3 (84., Elfmeter) Bednar, 0:4 (87.) Mohammadi

Karten: Bruckner (71., Gelbe Karte Foul)Mohammadi (42., Gelbe Karte Kritik)

Spitz: Svoboda, Leberzipf Mathias, Oberwimmer (58. Cermak), Fertl, Söllner, Rester Dominik (67. Leberzipf), Kucera, Denk (12. Bruckner), Donabaum Peter, Donabaum Andreas, Rozman

Gablitz: Brauchart, Bednar, Neiber, Moravec, Erdogan, Faschingeder, Mohammadi, Ipci Sinan, Rechberger, Kaya (74. Kaplan), Ipci Kenan (19. Ebersberger)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Peter Kraft