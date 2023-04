Spitz gewinnt daheim trotz 45-minütiger Unterzahl

Werbung

SV Spitz - SV Zellerndorf 2:0 Beide Teams taten sich anfangs der Partie schwer und boten spielerisch nicht die beste Leistung. Die Gäste ließen sich eher in ihre Hälfte zurückfallen und wollten über Konter zu Chancen kommen. Zugelassen haben die daheim so starken Wachauer aber nicht viel. Kurz vor der Pause gelang es den Hausherren dann den wichtigen Führungstreffer zu erzielen. Erwin Denk schickte mit einem hohen Ball Christoph Fertl der vorm Tor eiskalt blieb und Zellerndorf Schlussmann Franz Prechtl zur 1:0 Führung überlupfte. Den Schlusspunkt in Durchgang eins setzte Mathias Leberzipf, der zum zweiten Mal die gelbe Karte sah und daher mit gelb-rot vom Platz musste.

Rollentausch in Halbzeit zwei

Durch die Unterzahl ließen sich nun die Spitzer weiter zurück fallen und überließen den Gästen mehr Ballbesitz. Der Fokus lag nun darauf die Führung zu verteidigen. Das gelang der Dallinger-Elf auch ganz gut und sie ließ nur wenige Möglichkeiten zu. Über Konter wollte man dan die Entscheidung herbeiführen. Das 2:0 fiel jedoch nach einem Freistoß von Andreas Donabaum in Minute 60. Danach änderte sich am Spielstand nichts mehr und der SV Spitz kann den Druck auf die Top-drei aufrecht erhalten.

Stimmen zum Spiel

Roland Dallinger (Trainer Spitz): „Kompliment an die Mannschaft. Das war eine sehr disziplinierte Leistung und ein verdienter Sieg.“

02.04.2023 16:30

Tore: Heim Andreas Donabaum (60., Freistoss), Heim Christoph Fertl (41.)

Spitz: Thomas Kucera, Mathias Leberzipf, Andreas Donabaum, Michael Oberwimmer, Erwin Denk, Ivan Cermak, Peter Donabaum, Josef Leberzipf, Christoph Fertl, Stephan Svoboda, Luca Söllner, Mario Rester, Christopher Hick, Armin Bruckner, Sandor Rozman, Mario Schöberl, Armin Bruckner (67. statt Josef Leberzipf), Sandor Rozman (76. statt Ivan Cermak), Mario Schöberl (79. statt Christoph Fertl)

Zellerndorf: Franz Prechtl, Oleksiy Chereda, Paul Prechtl, Markus Hauer, Gerald Arthold, Sebastian Reithofer, Matthias Rain, Andreas Schrammel, Markus Reilinger, Gabriel Neumeister, Rudolf Fidesser, Markus Zimmerl, Florian Nestler, Michael Schneider, Fabian Fidesser, Fabian Fidesser (74. statt Sebastian Reithofer), Florian Nestler (84. statt Paul Prechtl), Michael Schneider (86. statt Markus Reilinger)

Karten: Mathias Leberzipf (32. Gelb Foul), Fabian Fidesser (89. Gelb Foul), Mathias Leberzipf (42. Gelb-Rot Foul)