Auftakt macht Lust auf mehr

Auf den Krimi, der mit einem Last-Minute-Siegestreffer für die Hoppi-Elf endete, folgte das Derby gegen den SC Traismauer. Das letzte Pflichtspiel datiert aus dem Jahr 2018. Fünf Jahre später trafen die beiden Teams erneut in einem Meisterschaftsspiel aufeinander, in welchem Hollenburg nun das bessere Ende für sich behielt.

Wie es sich für ein Derby gehört, ging es hitzig zur Sache, und die Partie war geprägt von vielen Zweikämpfen. Dabei erwischten die Hollenburger einen perfekten Start und schossen sich binnen der ersten Sekunden des Spiels durch Hans Gill in Führung. Im Anschluss riss bei den Hausherren allerdings der Faden. Bis zur 20. Minute dauerte es, bis die Hoppi-Elf das Spiel wieder in den Griff bekam und einen 3:1-Erfolg im Derby gegen Traismauer einfahren konnte.

Ein besserer Start der Hollenburger liegt bereits fünf Jahre zurück. Mitverantwortlich für den guten Auftakt macht Sektionsleiter Andreas Egelseer unter anderem auch den Transfer von Stefan Schmircher. „In der Vorsaison hat uns einfach ein erfahrener Spieler gefehlt, der Ruhe ausstrahlt. Wir waren zu hektisch und haben durch einfache Fehler und Ballverluste im Mittelfeld zu viele Gegentore erhalten. Mit Stefan Schmircher haben wir im Mittelfeld den richtigen Mann gefunden, der ein Spiel lenken kann und seine Mitspieler einteilt“, erzählt Egelseer.

Auch die Ideen des neuen Trainers, Sascha Hoppi, machen sich laut Sektionsleiter bemerkbar. „Er übernahm eine eingespielte Mannschaft mit wenigen neuen Gesichtern, die seine Vorstellungen gut aufgenommen hat.“ Jedoch ist es noch früh in der Saison und man darf sich von den ersten Runden nicht täuschen lassen. Das weiß auch Egelseer: „Jedes Spiel fängt bei 0:0 an und gegen Lengenfeld in der nächsten Runde so wie gegen jeden anderen Gegner müssen wir liefern.“ Gegen schwächelnde Lengenfelder will die Hoppi-Elf ihr drittes Spiel in Folge gewinnen.