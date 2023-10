Hollenburgs Aushängeschild setzt Meilenstein

Am 26. August 2002 begann Hans Gill seine Karriere beim SV Hollenburg. 21 Jahre später erzielte das Urgestein beim 8:0-Kantersieg gegen Burgschleinitz/Straning seinen 100. Pflichtspieltreffer für die Kampfmannschaft. Anlässlich des Jubiläums befragte die NÖN Gill zu seinem Werdegang, derzeitigen Stand und Plan für die Zukunft beim Hollenburger SV.

„Das familiäre Umfeld in Hollenburg ist sensationell und das ist mir besonders wichtig. In Hollenburg geht es um mehr als um Fußball. Wir sind ein Verein der auch viel Wert auf das Rundherum legt, sodass sich alle Vereinsmitglieder, vom Jugendspieler bis zum Ehrenmitglied, aber auch Besucher und Besucherinnen wohl fühlen und gerne auf den Platz kommen. Das Standing des Vereins hat sich in den letzten Jahren enorm gesteigert. Das war nur möglich, da alle an einem Strang ziehen und mit viel Herzblut dabei sind.“ Mit diesen Worten beschreibt der 28-Jährige, was den Verein für ihn so besonders macht. Seit dem Beginn seiner Karriere spielte Gill nie für einen anderen Verein und ist mittlerweile Kapitän der Mannschaft.

Als seinen schönsten Moment im Hollenburg-Trikot wählte Gill den Aufstieg von der 2. in die 1. Klasse, als er schon seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte. Aber auch die jährlichen Mannschaftsausflüge, die er organisiert, bleiben für ihn unvergesslich.

Um seine sportliche Zukunft hat sich Gill ebenfalls schon Gedanken gemacht: „Die Jugendarbeit in Hollenburg ist in den letzten Jahren unglaublich vorangetrieben worden. Wir sind ein so kleiner Verein und schaffen es mit unseren Nachwuchsteams in den Landesligen mitzuspielen. Viele Jugendspieler verfolgen auch unsere Spiele und feuern uns an. Mein Ziel ist es mit den jetzigen U12- bis U16-Spielern noch auflaufen zu können und ihnen die Werte des Hollenburger Vereins vermitteln zu können. Sollte sich das ergeben, ist ja vielleicht auch nochmal ein Meistertitel drinnen. Die jungen Burschen hätten es in Zukunft sicher drauf!“

Über den gesetzten Meilenstein freut sich Gill natürlich, viel wichtiger ist ihm jedoch „Spiele als Team zu gewinnen als Tore zu schießen“: „Vielleicht motivieren solche Auszeichnungen aber auch andere Spieler, dass sie zu ihren Vereinen loyaler sind und längerfristiger planen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich Gedanken für das ,Jubiläum' gemacht haben und mir gratuliert haben – das hat mir wieder bestätigt bei einem grandiosen Verein zu sein, bei dem ich mich sehr wohl fühle.“