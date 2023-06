Sascha Hoppi übernimmt in Hollenburg

ür den SV Hollenburg nahm die Saison ein positives Ende. Mit einem 4:1-Erfolg über Lengenfeld verabschiedete man sich in die wohlverdiente Sommerpause. Wenn es in zwei Wochen wieder ernst wird und am 5. Juli die Vorbereitung in Hollenburg startet, übernimmt ein neuer Mann das Kommando. Sascha Hoppi wird nach einer einjährigen Pause zurück im Fußballgeschäft einsteigen und Trainer in Hollenburg werden. Die Auszeit musste der 48-Jährige aufgrund einer beruflichen Veränderung einlegen. Derzeit ist er in einer Druckerei in Bereichen der Produktionsleitung und Qualitätssicherung tätig. Seine bisherigen Stationen als Trainer waren in seinem Heimatort beim ASV Radlberg, im SKN-Nachwuchs und zuletzt für fünf Jahre in Markersdorf.

„Gegen Markersdorf haben wir immer Testspiele in der Vergangenheit gespielt. Ich kenne Sascha also sehr gut. Er ist ein Top-Trainer und wird die Mannschaft einen Schritt weiterbringen“, erzählt Sektionsleiter Andreas Egelseer.

Die Einigung wurde relativ schnell erzielt und Hoppi konnte sich auch schon einige Spiele seines neuen Vereins anschauen. „Die Mannschaft hat Potenzial. Man könnte sicherlich nächste Saison mehr rausholen, als der jetzige Tabellenplatz hergegeben hat“, meint der Übungsleiter. Der Verein sei gut strukturiert und auch die Liga gefällt Hoppi aufgrund vieler Derbys gut. „Wir sind alle froh, dass wir zusammengefunden haben. Diesen positiven Aufschwung heißt es jetzt mitzunehmen“, ergänzt der Radlberger. Um sportlich in der neuen Saison einen Schritt nach vorne zu machen, ist aktuell die Kaderplanung in vollem Gange. Fix ist, dass es bereits einen schmerzhaften Abgang zu kompensieren gibt. Mittelfeldmotor Bernhard Soucek wird nach Rehberg in die Gebietsliga wechseln. Dafür konnte sich Hollenburg die Dienste von Julian-Joseph Gril sichern, der vom SV Jauerling aus der 2. Klasse Südliches Waldviertel/ Wachau kommen wird.