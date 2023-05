Jetzt wartet das Horner Bezirksduell

Die einen sind praktisch abgestiegen, die anderen kämpfen noch dagegen an: Nun kommt‘s am Freitag (19 Uhr) zum Bezirksduell zwischen dem Vorletzten Röschitz/Roggendorf (10 Punkte) und den Horn Amateuren, die mit 27 Zählern derzeit sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone haben. Selbstvertrauen haben vor diesem Duell beide Teams getankt: Die Röschitzer feierten im Duell der schwächsten Rückrunden-Teams einen 3:1-Sieg in Mautern und somit Saisonerfolg Nummer zwei, die Horn Amateure fertigten Heldenberg mit 5:1 ab.

„Von der Tabellensituation her sind wir natürlich klarer Außenseiter“, sagt Röschitz-Trainer Manfred Mutz. „Wir haben aber in fast jedem Spiel bewiesen, dass wir mit dem Gegner mithalten können. Wir werden unsere Spielweise an die Horn Amateure anpassen und dann traue ich uns durchaus etwas zu. Im Vorfeld geben wir uns sicher nicht geschlagen.“

Hilfe vom Profi-Kader

Die Horn Amateure griffen gegen Heldenberg auf Hilfe aus dem Profi-Kader zurück, ließen eine Halbzeit Patrik Mijic, Horns besten Torschützen in der 2. Liga (6 Treffer) auflaufen, dazu Pascal Macher und Filip Stojak. „Weil wir in Hollenburg (1:5-Niederlage, Anm.) gesehen haben, dass die jungen Spieler jemanden brauchen, der sie führt“, sagt Trainer Daniel Vladisavljevic. Aber nicht nur davon profitierte seine Mannschaft beim Heimspiel, sondern auch vom Verlauf: Nach acht Minuten führten die Horner bereits 2:0. „Wir hatten dann gute Möglichkeiten auf einen dritten, oder vierten Treffer, hätten da den Sack zumachen können“, haderte Vladisavljevic mit der Chancenverwertung. Durch einen Elfmeter gelang Heldenberg der Anschlusstreffer, doch Horn antwortete mit dem prompten 3:1. Im zweiten Abschnitt machte Heldenberg auf. „Aber wir haben gut fertig gekontert“, sah Horns Coach zwei weitere Treffer seines Teams. „Wir haben aus den letzten fünf Spielen vier Siege geholt. In jeder anderen Liga setzt du dich da von unten ab – bei uns nicht, da spielst du noch immer gegen den Abstieg“, analysiert Vladisavljevic die Situation.

Gegen Röschitz darf er sich keine Profi-Hilfe erwarten – denn die spielen zeitgleich gegen Kapfenberg.