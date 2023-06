Der Abschied eines Großen

Eines der größten sportlichen Aushängeschilder im Kremser Bezirk spielte vor einer Woche seine letzte Partie. Erwin Denk hängt seine Fußballschuhe im Sommer nach 33 Jahren an den Nagel. Seine Reise begann dort. wo sie nun auch endete, beim SV Spitz, für den er im letzten Spiel seiner Karriere gegen Hollenburg doppelt vom Elfmeterpunkt erfolgreich war.

Denk verdiente sich bei den Wachauern seine ersten fußballerischen Sporen, ehe es ihn 1998 als 14-Jährigen zum SV Horn zog. Bei den Waldviertlern verbrachte der Defensivmann zunächst sechs Jahre, ging dann für ein Jahr zum Kremser Sportclub und kehrte anschließend wieder zurück nach Horn, wo er noch weitere drei Jahre bis 2008 kickte. Sein Hobby sollte den heute 39-Jährigen erneut gen Heimat ziehen. Knapp elf Jahre lang erlebte er, unterbrochen von einem kurzen Intermezzo in Rohrendorf, beim KSC eine der turbulentesten Episoden der Vereinsgeschichte. Im Sommer 2019 folgte der Wechsel von der 1. Landesliga zurück zu seinen fußballerischen Wurzeln nach Spitz in die 2. Klasse Wachau – ein Wechsel, der Denk in der Heimat endgültig Legendenstatus einbrachte.

Bei allen seinen Vereinen wuchs der unermüdliche Arbeiter schnell in die Rolle des Führungsspielers hinein. Besondere Highlights waren in Horn der Meistertitel und Aufstieg in die Regionalliga, in Krems der Meistertitel in der 2. Landesliga, in Rohrendorf der Klassenerhalt in der 1. Landesliga und in Spitz der Aufstieg in die 1. Klasse Nordwest-Mitte.

In der Wachau bereiteten Denk die Kameraden vom SV Spitz aber auch zahlreiche andere langjährige Wegbegleiter einen würdigen Abschied. Ein Transparent zeigte den 39-Jährigen als GOAT – „Greatest Of All Time“ – stilecht mit Ziegenbock, seine Mitspieler trugen während der Zeremonie extra angefertigte Denk-Masken und überreichten wie auch Rupert Donabaum für die Gemeinde Spitz zahlreiche Abschiedsgeschenke. Am Mikrofon würdigten Spitz-Obmann Andreas Pfister und Denks ehemalige Mitspieler Max Blauensteiner und Stefan Schmircher die Verdienste des auf allen Sportplätzen der Region überaus geschätzten, bodenständigen Kickers.

Würdigende Worte für einen „Weltklasse-Menschen“

„Es war ein super Abschied, ich hätte aber nicht gedacht, dass er so groß aufgezogen wird. Es ist natürlich schön, dass ich noch zweimal treffen konnte, viel wichtiger war mir aber der Sieg der Mannschaft zum Abschluss“, erzählt Denk über sein Abschiedsspiel. „Erwin ist sportlich als auch menschlich ein absolutes Vorbild. Ich bin natürlich traurig, dass wir ihn verlieren, gleichzeitig aber auch dankbar, dass ich ihn begleiten durfte. So einen Spieler kann sich jeder Trainer nur wünschen“, sagt Spitz-Trainer Roland Dallinger.

Blauensteiner, der in Horn und Krems mit Denk zusammenspielte und ihn zum Trauzeugen machte, würdigt seinen langjährigen Weggefährten als „Weltklasse-Menschen“, den seine Empathie auszeichne. „Ich kenne niemanden, der Erwin nicht mag.“ Als Spieler hätte es Denk sicher auch weiter rauf schaffen können, er sei aber stets „sehr heimatverbunden“ gewesen. Das bestätigt auch Andreas Zinkel, Geschäftsführer des SV Horn, der Denk als jungen Spieler kennenlernte: „Eine Profi-Karriere wäre sicher möglich gewesen. Ihn hat früh schon ein unglaublicher Siegeswille, gepaart mit fußballerischem Können, ausgezeichnet.“ Für Georg Stierschneider, Vorstandsboss des Kremser Sportclubs, hat Denk „die regionale Fußballszene in den vergangenen 15 Jahren sehr mitgeprägt. Er war eines der größten Vorbilder für die Jugend auf- und abseits des Platzes.“ Stierschneider ist sich sicher: „Irgendwann wird Erwin zum KSC zurückkehren.“

Jetzt will sich der zweifache Familienvater aber eine Auszeit gönnen. In Zukunft könne er sich allerdings durchaus vorstellen, „wieder etwas im Fußballbereich zu machen“.