Erster Auswärtsdreier zum perfekten Zeitpunkt

Normalerweise ist ja der Heimverein bei seinem eigenen Sportfest in Feierlaune. Nicht so am vergangenen Samstag in Furth: Denn dort verhagelten die Gäste des SV Zellerndorf den Wachauern mit einem 4:1-Auswärtssieg die Laune. Ein Hauptgrund war die überragende Vorstellung von Abwehrboss Oleksiy Chereda, der vorne dreimal traf und hinten den Laden dichthielt.

Während die Further damit in akuter Abstiegsgefahr schweben, schaut es für die Zellerndorfer sehr gut aus in Sachen Klassenerhalt. „Kein Wunder, dass meine Burschen noch dort am Feiern waren, als ich gefahren bin. Aber wenigstens können sich die Further über gute Einnahmen an der Bar freuen (lacht)“, meinte SVZ-Coach Rene Wammerl launig. Dabei mutet es fast paradox an, dass es ausgerechnet in diesem Abstiegs-Endspiel für drei Punkte in der Fremde reichte. Denn bis dato – trotz dieses Erfolges – sind die Zellendorfer die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga, holten nur magere drei Unentschieden in zehn Spielen. In Furth wurde diese Bilanz verdoppelt, laut Wammerl zum „absolut perfektesten Zeitpunkt“.

Auf dem Papier schaut es schon sehr gut aus

Wie ist der Status quo im Abstiegskampf? Bergern ist seit dem Rückzug vom Spielbetrieb sowieso Fix-Absteiger, die Spielgemeinschaft Röschitz kann es seit der Vorwoche auch nicht mehr rechnerisch schaffen. Damit bleibt noch ein Platz offen, den Furth innehat. Der Rückstand auf Zellerndorf beträgt vier Punkte, aber die Weinviertler haben zudem noch ein Spiel weniger ausgetragen. Das heißt, die Further müssen eigentlich alle ihre restlichen Partien gewinnen und der SVZ so gut wie nicht mehr punkten.

Was bei der eigenen Heimstärke und noch zwei Spielen auf eigener Anlage recht unwahrscheinlich erscheint. Zudem hat Furth das Vergnügen noch gegen die Top-drei der Liga zu spielen. Anders formuliert: „Jetzt müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wir wollen nun gegen Mautern gewinnen und dann mit den eigenen Fans feiern“, stellt Wammerl klar. Dann wäre die gute Saison des Aufsteigers, der sich in der Liga gut etabliert hat, endgültig perfekt.