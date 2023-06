Zellerndorfer Tormann wurde Vizeweltmeister

Schon seit über drei Jahrzehnten findet die Fußball-EM der Notare jährlich statt. 2017 entstand dann die Idee, auch eine Weltmeisterschaft auszutragen, die vor einigen Tagen in Bilbao realisiert wurde.

Insgesamt 15 Nationen traten in zwei Gruppenphasen und einer K.O.-Phase an. Das Tor der Österreicher hütete dabei SV Zellerndorf-Goalie Franz Prechtl. Mit seiner Mannschaft feierte der Keeper deutliche Siege über Mexiko (5:0) und Peru (9:0). Dadurch stand man nach der zweiten Gruppenphase auf Platz eins und durfte im Stadion von Athletic Bilbao – dem San Mamés – die K.O.-Phase bestreiten. „Das war unser großes Ziel, als wir gemerkt haben, dass wir eine gute Mannschaft haben“, erklärte Prechtl selbst.

Elferkiller Prechtl brachte Österreich ins Finale

Dort trafen die Österreicher auf Gastgeber Spanien. Vor etwa 750 Zuschauern ging das Halbfinale nach zweimal 25 Minuten ins Elfmeterschießen, wo sich die österreichische Auswahl durchsetzte. Beim Elfmeterschießen musste Prechtl nur einmal hinter sich greifen. „Das war mit Abstand das geilste Match, da haben wir uns dann ins Elfmeterschießen gerettet“, so der Tormann. Wie im Semifinale fiel auch im Endspiel kein Treffer in der regulären Spielzeit. Im gesamten Turnier bekam Prechtl nur zwei Gegentore aus dem Spiel heraus: „Da war ich schon recht gut drauf, das muss man schon sagen.“

Im großen Finale ging es also wieder ins Elferschießen, diesmal mit dem schlechteren Ausgang für die Österreicher. Italien gewann mit 4:3 und krönte sich damit zum ersten Weltmeister der Notare. Kein Beinbruch für den Zellerndorfer Schlussmann, der von einem Überraschungserfolg sprach: „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so weit kommen. Von der Qualität her waren da Top-Leute bei uns dabei, auch aus der 2. Landesliga.“ Die Professionalität des gesamten Turniers hob Prechtl ebenso hervor, drei spanische Schiedsrichter waren vor Ort, die Österreicher hatten zwei Physios mit. Prechtl war begeistert: „Das wurde schon richtig professionell aufgezogen.“

Der Präsident des Fußballclubs des österreichischen Notariats, Franz Leopold, über die WM in Bilbao: „Es war eine Veranstaltung, die nicht nur wegen der besonderen sportlichen Leistungen aller Teilnehmer, sondern auch wegen der Erstmaligkeit dieses Ereignisses allen Anwesenden, insbesondere uns Österreichern aufgrund des sportlichen Erfolges, immer in Erinnerung bleiben wird.“