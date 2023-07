Die Leidenszeit von Rockenbauer ist vorbei

Beim SV Ziersdorf läuft die Vorbereitung weiter nach Wunsch. Die Trainingsbeteiligung ist weiter – trotz Urlaubszeit – enorm hoch und auch die Leistungen in den Testspielen sind bisher aller Ehren wert. So wie beim 6:1 gegen den Gebietsligaabsteiger Laa/Thaya, wo sich ein Mann in die Schützenliste eintrug, der eine lange Leidenszeit hinter sich hat: der 22-jähr-ige Stürmer Simon Rocken-bauer.

Kurze Rückblende: Am 5. November 2022 absolvierte er sein letztes Spiel, damals noch im Dress des SC Retz, genauer gesagt der Unter-23 gegen Gloggnitz. Im Winter wechselte er wieder zurück nach Ziersdorf, wo er schon von Jänner bis Juli 2022 kickte, doch aufgrund einer Bandscheibenvorwölbung in der Lendenwirbelsäule musste er ja seit Mitte Jänner pausieren.

Ein harter Weg aus der Negativspirale

„Das war eine verdammt harte Zeit“, erinnert sich Rockenbauer. „Denn nach einem unglücklichen halben Jahr in Retz hatte ich mir erhofft, in Ziersdorf wieder den Spaß am Fußball zu finden.“ Stattdessen geriet der Youngster in eine gedankliche Negativspirale: „Gerade zu Beginn war es nicht einfach, zumal ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, wie diese Verletzung überhaupt passieren konnte, da ich sehr genau auf meinen Körper achte und schaue.“

Doch mit Hilfe seiner Freunde und der Familie kam er Schritt für Schritt aus diesem Loch hinaus. Auch weil der SVZ-Angreifer hart an sich arbeitete. Er war bei ÖFB-Teamarzt Christoph Resinger, der ihn zu einem Podologen nach Vösendorf vermittelte, wo Rockenbauer eine Laufbandanalyse machte und jetzt Sporteinlagen trägt.

„Mit denen kann ich trainieren und spielen, das funktioniert sehr gut“, berichtet der 22-Jährige, der bisher bei jedem Training dabei war und in den Tests erste Einsatzminuten sammelte. „Ich fühle mich wieder sehr fit und top motiviert.“