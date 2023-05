Jetzt hilft Ziersdorf wohl nur noch ein Wunder

Der Mai wird bekanntlich als Wonnemonat bezeichnet, aber das gilt nicht für den SV Ziersdorf. Am 1. Mai gab es eine 0:3-Abfuhr im Derby gegen Heldenberg, am vergangenen Sonntag ein bitteres 1:2 auf der eigenen Anlage gegen Abstiegskandidaten Lengenfeld. Da die Gablitzer zeitgleich sowohl gegen Spitz und Ruppersthal gewannen, beträgt der Rückstand der Ziersdorfer bereits sechs Zähler auf den Ersten. Damit kann – trotz des noch ausständigen direkten Duells – eines mit Sicherheit gesagt werden: Aus eigener Kraft kann man nicht mehr Meister werden.

Davon will Trainer Martin Aichinger aber ohnehin nichts wissen: „Wir müssen schauen, dass wir wieder in die Spur finden. Bei uns ist im Moment einfach der Wurm drin.“ Allerdings muss die Pleite gegen die Lengenfelder auch unter dem Aspekt gesehen werden, dass den Ziersdorfern gleich satte vier Leistungsträger bzw. unersetzliche Stammspieler fehlten: Spielmacher Tomislav Kovacevic und Abwehrboss Florian Weiss fehlten gelbgesperrt, Topscorer Michael Weizmann und Kapitän Clemens Riepl verletzt. Ersterer kämpft mit Leistenproblemen, Zweiterer verdrehte sich zuletzt das Knie und hat diese Woche weitere Untersuchungen.

Startelf war im Schnitt jünger als 22 Jahre

„Wir haben also mit einer halben U18-Mannschaft gespielt“, formulierte es Aichinger etwas überspitzt. So lief nämlich eine blutjunge Truppe auf, Altersschnitt der Startelf von 21,8 Jahren, und sieben Spieler waren 21 oder jünger. Die Partie war übrigens der Auftakt zum Heim-Triple, sprich der letzten drei Spiele zu Hause in der laufenden Spielzeit.

Revanche für böse Abfuhr im Herbst

Bereits kommenden Samstag kommt es zum Hollabrunner Bezirksderby gegen Zellerndorf. Im Herbst gab es eine böse Abfuhr, deshalb will Aichinger Revanche. „Aber vor allem geht es mir darum, dass die Burschen wieder den Spaß am Kicken finden. Ohne den wird es keinen Erfolg geben.“ Nur eines ist auch klar: Egal, was die finale Saisonphase noch bringt, ein Erfolg ist die Spielzeit für Ziersdorf jetzt schon.