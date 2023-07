Sommerfest und drei Neuzugänge

Vor der herausgeputzten Antikgreißler Arena in Ziersdorf begann am Samstagnachmittag das diesjährige Sommerfest des SV Ziersdorf mit dem Action Day des ASVÖ-Niederösterreich. Dabei konnten die Kinder viele spannende Stationen wie einen Riesenhindernisparcours, Bullriding oder Airtrackbahn absolvieren. Im gut besuchten Festzelt ging es ab 20 Uhr mit der Band „Die Jungen Fetzer“ zur Sache. In den Pausen wurden Dressen, teilweise signiert, von Real Madrid, FC Bayern München, SK Rapid und der Wiener Austria versteigert.

Bei den Nachwuchsturnieren der Unter-6, U7 und der U8 am Sonntagvormittag konnte man laut Obmann Marcus Stark sehen, „welch schöner Sport Fußball sein kann“. Der Mittagstisch wurde zwar erfreulicherweise neuerlich von sehr vielen Gästen regelrecht gestürmt, doch dank des perfekt organisierten Teams in der Küche verlief alles sehr reibungslos. „Bei solchen Veranstaltungen gibt es kaum etwas Schöneres, als Obmann zu sein“, schwärmte Stark.

Retzer Reservetrainer kommt auch zum SVZ

Auch in Sachen Kaderplanung hatten Trainer Martin Aichinger und er Grund zur Freude: Denn drei Spieler aus der Umgebung wurden geholt, um die Kaderbreite zu verstärken. Das wäre, erstens, Rey David Aviles Gonzales (Anm.: Jahrgang 2004) aus Wullersdorf, ein Flügelspieler, der aus demselben Freundeskreis stammt wie die jungen Ziersdorfer Kicker. Zweitens handelt es sich um einen weiteren Wullersdorfer, Leonhard Strokan (2002). „Für mich ein Top-Mann“, so Stark über den Defensivspieler. Und drittens kommt Michael Sprung (1996), ebenfalls ein Mann für die Defensive, vom SC Retz, wo er zuletzt Trainer der U23 war. „Alles junge Burschen aus der Umgebung, die gut in unsere Mannschaft passen. Was anderes hätte ich nicht gewollt als Neuzugänge“, stellt Stark klar.

Meisterschaft startet gleich mit dem Derby

Die Auslosung für die Spielzeit 2023/24 ist auch erfolgt, aber noch mit Vorsicht zu genießen, da sie vom Verband noch nicht offiziell veröffentlich bzw. bestätigt wurde. Allerdings würden die Ziersdorfer in dieser Auslosung zu Hause gegen, erraten, den „Erzrivalen“ SV Heldenberg beginnen. Spieltermin für dieses Derby wäre wahrscheinlich Sonntag, der 13. August. Stark sieht es gelassen: „Dann haben wir es wenigstens schnell hinter uns. Für mich sind die Heldenberger heuer einer der Titelfavoriten.“