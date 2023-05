Ziersdorfer gewannen einzigartigen Derbybesuch

Bundesliga Sponsor Admiral ermöglicht im Rahmen der Aktion „Spiel in einer Anderen Liga“ insgesamt 12 Amateurvereinen aus ganz Österreich den Besuch eines Spiels der Admiral Bundesliga. Der SV Ziersdorf war unter den glücklichen Gewinnern und besuchte am vergangenen Sonntag das Spiel FK Austria Wien gegen SK Rapid Wien.

Der Kapitän des SV Ziersdorf, Clemens Riepl, der die aus Trainern, Funktionären und Spielern bestehende Abordnung der Niederösterreicher anführte, war durch und durch positiv gestimmt: „Vielen Dank für den super Tag und den reibungslosen Ablauf. Das tolle Match, hat das schlechte Wetter vergessen gemacht.“ In der 30-köpfigen Delegation befanden sich mehrere langjährige Fans des FK Austria Wien, die sich natürlich besonders über den Derby-Erfolg ihrer Veilchen freuten.

Zwei Profis schauten persönlich vorbei

Vor dem Spiel wurde die Delegation der Ziersdorfer von den FK Austria Wien-Spielern Can Keles und Lucas Galvao herzlich in Empfang genommen. Vor allem für SV Ziersdorf-Funktionär Manfred Leprich war der Ausflug samt Meet and Greet mit den Spielern ein besonderes Highlight: „Seit ich denken kann, bin ich ein Violetter und besuche seit mittlerweile über 60 Jahren die Austria.“

Riepl zog nach dem 3:1 Derbysieg eine positive Bilanz: „Ein tolles Spiel mit vielen Highlights und einem verdienten Sieger aus Favoriten. Besonders hervorzuheben, ist natürlich Haris Tabakovic, der gerade in einer überragenden Form ist.“ Im Rahmen des Gewinnspiels „Spiel in einer Anderen Liga“ gab es für die Amateurvereine zusätzlich noch die Möglichkeit auf zahlreiche Überraschungspreise, wie zum Beispiel Trainingsbälle, Trikotsätze oder Trainingsutensilien, die von 11teamsports zur Verfügung gestellt wurden.