Ziersdorfer Jubel: Sieg und Tabellenführung!

Was für eine Runde für den SV Ziersdorf: Selbst wurden die starken Horn Amateure auswärts mit 1:0 geschlagen, zudem verlor Gablitz überraschend in Kirchberg und die Ruppersthaler ebenso bei den Hollenburgern, weshalb die Mannen von Trainer Martin Aichinger wieder die Tabellenführung übernahmen.

„Dieser Sieg könnte noch Goldes wert sein am Ende“, strahlte Aichinger. „Denn diese Horner sind nicht zu vergleichen mit dem Herbst. Ich denke, sie könnten zum Zünglein an der Waage im Titelkampf werden.“ Zeigten die Waldviertler doch schon in der Vorbereitung mit Siegen über Gebietsligisten (Anm.: St. Bernhard/F.) oder 2. Landesligisten (Herzogenburg) auf. Dementsprechend respektvoll ging Ziersdorf in diesem Auswärtsspiel ans Werk.

Große Ziersdorfer Fankolonne in Horn

Wobei es eigentlich ein Heimspiel war, denn drei Viertel der Zuseher drückten den Gästen die Daumen. „Wir hatten 100 Fans mit, das zeigt wieder einmal, wie der Zusammenhalt bei uns im Verein ist“, war Obmann Marcus Stark begeistert.

Neben den Fans war Stark auch von der SVZ-Defensivreihe begeistert: Valentin Majercak, Florian Weiss, Julian Mollay und Tobias Kührer standen sehr kompakt und ließen kaum was zu. Zudem zogen die beiden Sechser Clemens Riepl und Mikolin Demaj die Bälle geradezu magisch an. Ein Spieler bekam von Aichinger ein Extralob: „Julian (Anm.: Mollay) war am Ende unser Turm in der Schlacht, unglaublich, wie er da den Laden zusammengehalten hat – und auch fast jedes Laufduell mit den schnellen Hornern gewonnen hat, Hut ab!“

Zeit zum Ausruhen bleibt den Ziersdorfern aber nicht, schon am Sonntag wartet das nächste Schlüsselspiel, wenn der Tabellensechste aus Atzenbrugg/H. kommt. „Es geht Schlag auf Schlag“, weiß Aichinger.

Keine Nachrichten aus 1. Klasse Nordwest-Mitte mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden