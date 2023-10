Ziersdorfer „Messi“ mit Gala gegen Gars

Er ist einer der besten Kicker im Dress des SV Ziersdorf und war in der Vorsaison einer der Gründe, weshalb man bis zum Ende um den Titel mitspielte. Die Rede ist von Mikolin Demaj. Die Ziersdorfer „Zaubermaus“ gehört sicherlich zum Besten, was diese Liga zu bieten hat und zeigte dies auch beim 4:2-Heimsieg gegen Gars.

Wobei das noch ein wenig untertrieben ist, denn was der 27-Jährige zeigte, war eine Gala und seine Leistung ein großer Mitgrund, warum der SVZ in der zweiten Halbzeit den 0:2-Rückstand noch drehte: Kurz nach dem Wiederanpfiff zog er aus 30 Metern ab und der Ball zappelte im Netz. Nach dem Ausgleich wurde es noch besser, Demaj ergattert tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, spielt einen Doppelpass mit dem eingewechselten Lukas Waltner, schickte vom Mittelkreis aus Roman Kollar, dieser spielte zurück zu Demaj und Ziersdorfs Zehner traf aus 14 Metern aus vollem Lauf ins Kreuzeck – 3:2. Sein Assist zum Endstand war dann nur mehr Draufgabe.

„Unser Messi“, freute sich auch Obmann Marcus Stark. Auch Coach Martin Aichinger geriet ins Schwärmen: „Einfach nur der helle Wahnsinn, was der Bursche abgeliefert hat. Aber Hut ab an die ganze Mannschaft, das zeigt nur, wie geil diese Truppe ist.“ Ganz generell galt für den vergangenen Sonntag, Schwarz-Weißes Fußballerherz was willst du mehr? Denn ein traumhaftes Spätsommerwetter, weit über 300 Zuseher im Ziersdorfer Stadion, ein starker Gegner mit einem sehr großen Anhang und eine in der zweiten Halbzeit grandios aufspielende Heimelf.

Aichinger traf auf seine „alte Liebe“

Dabei war diese Begegnung besonders für Aichinger brisant: Zuletzt trafen beide Teams im August 2019 im Meistercup aufeinander, wobei der SVZ mit 1:4 unterlag. Pikanterweise wurde das Garser Team anno dazumal von Aichinger trainiert, der die Kamptaler damals in die Gebietsliga führte, aus der sie ja im Sommer als siebtbestes Frühjahrsteam abstiegen. „Natürlich war es besonders, aber zu sehr emotional aufgeladen war es jetzt auch nicht.“

Vor dem Derby gegen die starken Zellerndorfern gab es weitere gute Nachrichten für Ziersdorf, denn das Lazarett lichtet sich langsam: Tobias Kührer und Clemens Riepl kehrten wieder zurück, es fehlen „nur“ noch Rey David Aviles Gonzales, Leonard Strokan und Michael Weizmann. Und seit Gars auch Simon Rockenbauer, der sich am Bein verletzte und sich am Platz vor Schmerzen krümmte. Er fuhr danach auch ins Krankenhaus, wo eine Prellung im Adduktoren