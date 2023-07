Hollenburg landete den Königstransfer

Bis wenige Stunden vor dem Schließen des Transferfensters waren die Kremser Bezirksvereine der 1. Klasse Nordwest-Mitte um Neuverpflichtungen bemüht. Nun ist alles unter Dach und Fach und die letzten Transfers sind durch.

Der USC Lengenfeld verlor mit Julian Steininger einen seiner besten Spieler. Weiters wurde Legionär Michal Ulrich in Richtung Schützen abgegeben und Sebastian Auer sowie Karl Haimerl beendeten ihre Karriere. Nachbesetzt wurde der Kader zum Ersten auf der Tormannposition, da nie ein richtiger zweiter Tormann vorhan- den war. Daher wird Christoph Rosenberger aus Hadersdorf kommen. Auf der Außenbahn soll Martin Hofstetter, der von Grafenwörth kommt, die Pernerstorfer-Elf verstärken. Für das Mittelfeld wurden mit Florian Krendl (Kilb), Patrick Kern (Böheimkirchen) und Benjamin Kienbacher (Haitzendorf) drei weitere interessante Akteure geholt. „Ich bin mit der Transferphase zufrieden. Der Kern wurde gehalten und wir konnten gute neue Spieler dazugewinnen“, erzählt Trainer Michael Pernerstorfer.

Lengenfelds Trainer Michael Pernerstorfer (links) und der Sportliche Leiter Lukas Brunner (rechts) begrüßen die Neuzugänge Martin Hof-stetter, Patrick Kern und Florian Krendl. Foto: Franz Aschauer

Einen größeren Umbruch machte der SC Mautern durch. Mit Hans Gerbeth (Kirchberg), Christoph Wimberger (Rehberg), Sebastian Polland (Furth) und Ralph Baldrian (Karrierepause) verloren die Römerstädter gleich vier wichtige Stützen. Auf die Abgangswelle hat die Sportliche Leitung gut reagiert. Patrick Mayr (Purgstall), Nodari Tutashvili (Melk), Rene Macourek (Fels), Walter Rekirsch (KSC II), Ademir Hasanovic (reaktiviert) und Matthias Wolf (Wei-ßenkirchen) konnten ins Boot geholt werden. „Ich bin mit den Transfers sehr zufrieden und denke, dass wir nicht nur an Breite, sondern auch an Qualität gewonnen haben. Trainingsbeteiligung und Stimmung sind top und wir haben auf jeden Fall eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte als Ziel“, erzählt Sportlicher Leiter Mathias Lechner.

Mauterns Sportlicher Leiter Matthias Lechner (links) und Trainer Peter Obritzberger (rechts) holten Rene Macourek, Patrick Payr, Eldin Cosic (hinten), Matthias Wolf, Walter Rekirsch und Nodari Tutashvili an Bord. Nicht mit von der Partie beim Fototermin im Zuge des Testspiels der Römerstädter gegen Stein waren Ademir Hasanovic und Sascha Heiss. Foto: Bert Bauer

Auch beim SV Hollenburg hat sich einiges getan. Mit Bernhard Soucek und Nicolos Dzjalaganija wurden zwei Stammkräfte nach Rehberg abgegeben. Julian Grill, Alexander Frühwald und Paul Oswald werden alle vom SV Jauerling nach Hollenburg wechseln. Außerdem werden Tobias Kiener und Stefan Käppl von Lengenfeld und Tobias Göll von Gerersdorf kommen. Der Königstransfer ist aber mit Sicherheit Ex-KSC-Kapitän Stefan Schmircher, der aus der Fußballpension zurückkommt und die Hoppi-Elf verstärken wird.

Etwas ruhiger verlief es beim SV Spitz, der um Verstärkungen für die Kampfmannschaft nicht bemüht war. Lediglich für die U23-Mannschaft wurden einige neue Spieler geholt. Eric Mottel, Leon Schweighofer (beide Kottes), Georg Kienast, Andreas Fechter (beide Arnsdorf), Jürgen Sellinger (Hollenburg), Dominik Stanzl, Florian Alex (beide Lengenfeld) und Friedrich Beißer (Mentone Soccer Club in Australien) kicken von nun an in der Wachau. Letzterer ist gebürtiger Deutscher und arbeitete bis zuletzt in Australien.