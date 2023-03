Besonderer Besuch

Am 24. März 2022 hatte sich der USC Lengenfeld von einer seiner treuesten Seelen verabschieden müssen. Zum Todestag von Bernd Gwiß veranstaltete der USC nun einen Gedenktag. Sowohl sportlich als auch abseits des Platzes war der Tag ein voller Erfolg. Gegen Spitz konnte die Pernerstorfer-Elf wichtige drei Punkte im Abstiegskampf eintüten und sich etwas Luft verschaffen. „Wir haben uns für die kämpferische Leistung belohnt und waren heute mal die glücklichere Mannschaft“, fasst Pernerstorfer zusammen. Dabei musste Lengenfeld die Ausfälle von Schlussmann Florian Lehr, Paul Wutzl (beide Knöchelverletzung), Gregor Gschwantner & Franz Aschauer (beide Rot-gesperrt) kompensieren. „Trotz der vier Ausfälle haben wir den Sieg errungen. Das zeigt, dass auf jeden Einzelnen Verlass ist“, zeigt sich Trainer Michael Pernerstorfer zufrieden.

Unterstützung erfuhr seine Elf am Sonntag auch von einer Abordnung aus Wien. Die Tornados Rapid, eine der größten organisierten Fangruppierungen des österreichischen Rekordmeisters, würdigten ihr langjähriges Mitglied Gwiß auf die ihnen eigene, feurige Art und Weise. Bereits einen Tag zuvor hatten sie in Wien ein Gedenkturnier der aktiven Fanszene vor den Toren des Weststadions veranstaltet. Mit von der Partie war auch eine Mannschaft aus Lengenfeld, bei der Trainer Pernerstorfer und der Sportliche Leiter Lukas Brunner mitkickten.

Nach diesem erfolgreichen Wochenende heißt es für die Pernerstorfer-Elf erst einmal entspannen, denn das nächste Meisterschaftsspiel findet erst übernächstes Wochenende in Zellerndorf statt. Dort soll an den Erfolg angeschlossen werden, um sich weiterhin von der Abstiegszone fernzuhalten. Ein Sieg gegen den derzeitigen Tabellennachbarn wäre in Anbetracht der darauffolgenden Aufgaben sicherlich von Vorteil. Denn danach warten mit Ruppersthal, Gablitz und Ziersdorf drei absolute Top-Teams der Liga. Gegen Ruppersthal konnte die Pernerstorfer-Elf in der Hinrunde überraschen und gewinnen.