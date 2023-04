Erst „Platzwart“, dann Matchwinner

Werbung

nicht nur den Kremser Bezirksvereinen, sondern dem kompletten Amateurfußball vergangenes Wochenende Probleme. Absagen häuften sich und der Ball rollte auf so gut wie keinem niederösterreichischen Sportplatz.

Dem war jedoch in Lengenfeld nicht so. Eine Abordnung aus Spielern, Trainern und Funktionären befreiten am Freitag und auch Samstagvormittag den Platz mithilfe von Nasssaugern, Schaufeln und Pumpen von den Wassermassen, um ein Spiel gegen Ruppersthal möglich zu machen. Der Aufwand hat sich allemal gelohnt. Denn gegen den Tabellendritten konnte die Pernerstorfer-Elf überraschen und wichtige drei Punkte im Abstiegskampf einfahren.

Die Partie an sich verlief anders, als im Vorfeld erwartet. Die Lengenfelder hatten das Spiel so gut wie immer unter Kontrolle und überzeugten mit beherztem Einsatz sowie attraktivem Kombinationsspiel. Von den schlechten Platzverhältnissen, die noch am Freitag herrschten, merkte man kaum etwas. Im Mittelpunkt dieses ereignisreichen Wochenendes für den USC stand einmal mehr Kapitän Mario Franzl, der sowohl neben dem Platz als auch auf dem Spielfeld volles Engagement zeigte. „Für mich war eine Absage keine Option. Wir wussten von den Sperren zweier wichtiger Spieler des Gegners und wollten diesen Vorteil nutzen“, sagt Franzl. Freitagnachmittag hat er sich mit seinem Trainer zusammengesprochen, um ein Abhalten des Matches zu ermöglichen. Letztendlich wurde beschlossen, den Platz mit vereinten Kräften von den Wassermassen zu befreien, was Freitag von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr dauerte. Am Match-tag um 7.30 Uhr traf sich dann noch einmal eine Gruppe rund um Franzl, um sicherzugehen, dass der Platz bespielbar war. Der Aufwand sollte auch nicht umsonst gewesen sein. Die Partie wurde mit 3:1 gewonnen und Franzl übernahm mit seinen drei Treffern den ersten Platz der Torjägerliste. Die große Erleichterung war natürlich verständlich, denn letztendlich hätte es auch passieren können, dass die Partie trotzdem abgesagt werden hätte müssen oder als Niederlage endete.

„Das Wochenende war unglaublich. Wir haben alles gegeben, um das Match spielen zu können und daher ist die Freude umso größer, dass wir auch gewinnen konnten. Der Hattrick war nach den letzten Wochen, in denen ich angeschlagen war, wichtig fürs Selbstvertrauen. Das Mannschaftsgefüge ist top und gegen Gablitz soll es so weitergehen“, sagt Franzl.

Abgekämpft, aber glücklich: Lengenfeld-Kapitän Mario Franzl nach seinem Dreierpack. Foto: NÖN, Franz Aschauer