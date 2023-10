Lengenfeld leidet weiter unter Ladehemmung

Weiterhin ist es für den USC Lengenfeld eine Saison zum Vergessen. Mit einem Sieg nach den ersten acht Runden besetzt man aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Nur der noch sieglose SC Traismauer schneidet derzeit noch schlechter ab. Diese zwei Teams stellen zurzeit mit vier erzielten Treffern auch die schlechteste Offensive der Liga. Im Vergleich hatte Lengenfeld zu diesem Zeitpunkt in der Vorsaison schon doppelt so viele Tore.

Trotzdem sah der Sportliche Leiter Lukas Brunner zuletzt vor allem gegen Kirchberg und Spitz eine Steigerung, in der sich seine Mannschaft einige gute Möglichkeiten erspielen konnte. „Es will allerdings gerade der Ball nicht ins Tor. In einer normalen Situation treffen wir gegen Spitz wahrscheinlich zweimal“, erzählt Brunner.

Auch Lengenfelds Lebensversicherung, Mario Franzl, kam bislang noch nicht ins Rollen. Vergangene Saison konnte er sich die Torjägerkrone sichern, aktuell steht er bei einem Treffer. „Ich konnte die ersten Partien nie mit 100 Prozent spielen, war vergangene Woche das erste Mal schmerzfrei. Da war die Partie auch gut“, erzählt Lengenfelds Kapitän. Ein Patellaspitzensyndrom machte Franzl bis zuletzt zu schaffen.

Trotz der derzeitigen Situation ist der Torjäger zuversichtlich: „Es geht aktuell wieder bergauf, aber wir belohnen uns noch nicht. Es hat mittlerweile jeder realisiert, dass wir uns im Abstiegskampf befinden. Wir wir müssen jetzt alle zusammenhalten.“ Die Stimmung auf den Trainings soll dennoch gut sein.

Kommende Runde wird es auch einen guten Zusammenhalt brauchen. Mit Kirchberg wartet ein weiterer Gegner in greifbarer Nähe. „Das wird ein weiteres Sechs-Punkte-Spiel, aber ich bin zuversichtlich. Daheim vor vielen Zuschauern wird es der perfekte Zeitpunkt, um voll anzuschreiben. Wir müssen jetzt mal dreckig gewinnen und auf eigenem Rasen sehe ich eine Chance. Aus solchen Spielen brauchen wir die Punkte“, weiß auch Franzl. Anpfiff ist diesen Samstag um 15.30 Uhr auf dem Hermann-Halm-Sportplatz in Lengenfeld.