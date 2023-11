Lengenfeld meldet sich zurück

Gegen Burgschleinitz/Straining standen die Kicker des USC Lengenfeld vor einem absoluten Sechs-Punkte-Spiel. Umso beachtlicher ist es, wie diese Aufgabe bewältigt wurde. Mit dem 6:0-Kantersieg erlebte die Brunner/Flamur-Elf noch einmal einen Aufschwung vor der Winterpause. „Der Sieg war in dieser Höhe absolut verdient. Gratulation an die Mannschaft. In so einem Spiel so eine Leistung abzurufen, ist unglaublich“, lobt Interimscoach Brunner seine Jungs. Für ihn war es die beste Saisonleistung, er hofft, „dass dieser Sieg Auftrieb für die letzte Partie gegen Ziersdorf gibt“. Vor heimischem Publikum soll eine Überraschung gelingen, um mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen. „Das wäre auch mental ganz wichtig für die Burschen“, weiß Brunner.

Trotz des Erfolgserlebnisses zuletzt darf man nicht vergessen: Der USC Lengenfeld ist nun schon seit sieben Runden ohne fixen Trainer unterwegs. Und das wird sich auch die letzten zwei Partien nicht ändern, bestätigt Brunner: „Wir haben am Donnerstag nochmals eine Sitzung, da werden weitere Schritte besprochen. Was aber feststeht, ist, dass wir ohne Trainer in die Winterpause gehen werden.“

Neben der Suche nach einem neuen Coach soll es auch im Kader Verstärkungen geben. Nach dem bitteren Verlust von Spielmacher Julian Steininger im Sommer fehlt den Lengenfeldern im letzten Drittel oft die Kreativität, um unter anderem auch Torjäger Mario Franzl mit Bällen zu füttern. Diese Lücke soll im Wintertransferfenster geschlossen werden.

Vergangene Runde entdeckte allerdings ein Defensivmann seine Torgefährlichkeit. Neben Treffern von Simon Mischling, Stefan Wandl, Andreu Flamur und Mario Franzl traf Klaus Wegschaider gleich doppelt. Der flexibel einsetzbare Defensivallrounder erzielte erst per Lupfer das 2:0 und legte mit einem Weitschuss das 3:0 nach.

Diese offensive Vielfältigkeit wird es auch im Spiel gegen Ziersdorf brauchen. Der Tabellendritte des Vorjahres macht heuer ebenfalls eine schwierige Phase durch. Bis jetzt spielt man noch weit unter den Erwartungen und belegt den achten Rang. Das kommt Lengenfeld zugute. „Es wäre wichtig gegen Ziersdorf anzuschreiben“, weiß Brunner. Ein positiver Aspekt für ihn: Im Spiel gegen Burgschleinitz waren gleich vier Spieler (Franz Aschauer, Nico Weingartner, Fabian Eilenberger, Klaus Wegschaider) mit vier Gelben Karten vorbelastet. Keiner von ihnen holte sich Gelb ab und somit sind alle gegen Ziersdorf mit von der Partie.