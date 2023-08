Lengenfeld und der Elferpunkt: Mehr Hass als Liebe

Als viertbeste Rückrundenmannschaft beendete die Pernerstorfer-Elf die vergangene Spielzeit. Nun stehen die Lengenfelder nach drei Runden mit null Punkten und einer Tordifferenz von 2:12 auf dem letzten Tabellenplatz. Zuletzt gegen Hollenburg war zumindest eine Leistungssteigerung zu erkennen. „Wir sind besser aufgetreten als in den ersten zwei Partien. Die Einstellung war besser und wir waren kompakter“, fasst Trainer Michael Pernerstorfer zusammen.

Auch Hollenburgs Sektionsleiter Andreas Egelseer weiß über solche Situationen Bescheid: „Es war eine ausgeglichene Partie. Wenn du hinten drinhängst, verlierst du solche Spiele. Lengenfeld ist mit Sicherheit besser, als es die bisherigen Partien vermuten lassen.“

Mitverantwortlich für den Lengenfelder Negativlauf ist auch die aktuell schwierige Beziehung mit dem Elfmeterpunkt. Gegen Hollenburg wurde Gregor Gschwantner ein klarer Strafstoß nicht zugesprochen, im direkten Gegenzug geriet seine Mannschaft in Rückstand. Gegen sich bekam Lengenfeld in drei Partien bereits fünf Elfmeter gepfiffen. Einen davon, gegen Hollenburgs Norbert Jankto, parierte Schlussmann Florian Lehr. Coach Pernerstorfer fühlt seine Mannschaft inzwischen von den Unparteiischen benachteiligt: „Von den fünf Elfern waren zwei keine. Vor allem der erste gegen Zellerndorf ist bitter, weil dieser Pfiff das Spiel maßgeblich beeinflusst hat. Bei den anderen haben wir uns einfach dumm angestellt. Wir sind aktuell verunsichert und gehen deswegen auch schlecht und unüberlegt in die Zweikämpfe.“

Sorgen um seinen Posten muss sich Pernerstorfer noch nicht machen. Lukas Brunner, der Sportliche Leiter der Schwarz-Weißen, gibt ihm keine Schuld an der misslichen Lage. Auch Pernerstorfer selbst ist der Meinung, dass er nach wie vor der richtige Mann ist: „Ich denke, dass ich die Mannschaft erreiche. Wir wollen weiterhin gemeinsam das umsetzen, was ich den Jungs vorgebe. Gegen Ruppersthal wollen wir den Knopf lösen und den Gegner biegen.“ Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht, denn gegen den kommenden Gegner konnte die Pernerstorfer-Elf in der Vorsaison beide Spiele für sich entscheiden. Außerdem kriselt es auch bei Ruppersthal leicht. Der Vizemeister der vergangenen Spielzeit sammelte in drei Spielen erst drei Punkte.