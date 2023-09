Pernerstorfer zieht die Reißleine

Auf dem Weg der Besserung herrscht in Lengenfeld erneut größere Unruhe. Trainer Michael Pernerstorfer verkündete am Dienstag seinen Rücktritt als Trainer des USC Lengenfeld. „Nachdem bereits hinter meinem Rücken mit einem anderen Trainer gesprochen wurde, ziehe ich die Reißleine. Gedanken machen in so einer Situation ist ok, andere Trainer kontaktieren ist für mich ein No-Go“, meint Pernerstorfer.

Er stehe für offene und ehrliche Kommunikation: „Das ist nicht meine Art und ich bin keiner, der einen Trainersessel auf Muss besetzen will. Die Mannschaft rund um Kapitän Mario Franzl war stets hinter mir und dafür möchte ich mich auch bedanken“, lautet die offizielle Begründung für seine Entscheidung. Der Jung-Trainer übernahm 2021 die Verantwortung in Lengenfeld, erst gemeinsam mit Spielertrainer Hans Ebner, dann alleine.

Obmann Gerhard Eilenberger dankt Pernerstorfer für „seinen Einsatz, der weit über den gewöhnlichen Tätigkeitsbereich eines Trainers hinaus ging“, findet aber klare Worte für die Kritik an der Vorgangsweise des Vorstands. „Michael Pernerstorfer hat in der Vorsaison eine Top-Fünf-Platzierung als Ziel ausgegeben. Diese Vorgabe hat er mit einer durchwegs stark besetzten Mannschaft klar verfehlt. Dennoch haben wir ihm weiter das Vertrauen geschenkt. Nach einem Negativlauf mit acht, zum Teil sehr hohen Niederlagen am Stück haben wir uns nun aber Gedanken über eine andere Lösung an der Seitenlinie gemacht.“ Das sei nicht nur legitim, sondern auch die Verantwortung eines Vorstands.

Für Pernerstorfer steht nun eine Pause an. „Die letzte Zeit hat sehr viel Energie gekostet und ich werde jetzt mal alles auf mich zukommen lassen und meine alte Nachwuchsmannschaft ein wenig unterstützen. Und vielleicht mache ich ja jetzt die Schiedsrichterprüfung“, spielt er auf sein zuletzt eher schwieriges Verhältnis mit der pfeifenden Zunft an. In Lengenfeld übernehmen interimistisch U23-Trainer Andreu Flamur und der Sportliche Leiter Lukas Brunner das Ruder.