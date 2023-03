Gleich zwei Überraschungen

Nur zwei Runden sind bisher im Frühjahr gespielt und die 1. Klasse Nordwest-Mitte hatte schon die ersten großen Überraschungen parat. Während Atzenbrugg diese Woche spielfrei war, ging Ruppersthal als Favorit ins Duell gegen Hollenburg, während Kirchberg am Wagram/Altenwörth gegen Gablitz als klarer Underdog antrat.

In beiden Spielen kam es dann ganz anders als erwartet. Ruppersthal erwischte einen rabenschwarzen Tag, kam mit den tief stehenden Hollenburgern einfach nicht zurecht. „Einmal im Halbjahr darf uns so ein Spiel passieren, öfter aber nicht, das muss allen jetzt klar sein. Wir werden uns nächste Woche anders präsentieren,“ ist Ruppersthal-Coach Patrick Fasching darum bemüht, diese Partie schnell hinter sich zu lassen. Nachdem Ziersdorf sich knapp gegen Horn durchsetzte ist für Ruppersthal die Tabellenführung erstmal dahin. Die Mannschaft muss jetzt eine Reaktion zeigen.

Wichtige Punkte für Ginsthofer-Truppe

Eine positive Überraschung erlebte hingegen das Team aus Kirchberg am Wagram/Altenwörth. Die Underdogs stemmten sich mit aller Kraft gegen die Offensivkapazunder aus Gablitz. Ponner lieferte im Tor eine mehr als solide Leistung ab und mit dem notwendigen Glück im Rücken, gelang ein 1:0-Heimerfolg. „Das waren drei sehr wichtige Punkte, die nicht am Plan waren. Wir gehen jetzt natürlich sehr happy in die für uns spielfreie Woche,“ so Ginsthofer. Besonders die Ziersdorfer, die somit jetzt alleinige Tabellenführer sind, werden sich über den Überraschungserfolg freuen.

Keine Nachrichten aus 1. Klasse Nordwest-Mitte mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden