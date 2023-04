Ein Jahr Long Covid: Das Ende der Leidenszeit

Werbung

Im März 2022 infizierte sich David Überall das erste Mal mit dem Corona-Virus. Danach wurde er kurzzeitig sogar wieder fit, erlebte aber im darauffolgenden Sommer den großen Einbruch, wodurch er bis auf wenige Ausnahmen den Großteil der Zeit im Bett verbrachte. Zwischendurch gab es immer wieder Höhen, im Endeffekt blieb der junge Kicker jedoch ein Jahr gesundheitlich beeinträchtigt. Beschwerden zeigten sich in Form von einem Brennen im Brustbereich und einem Entzündungsgefühl im Mund- und Rachenbereich. Hinzu kam, dass sein Immunsystem so geschwächt war, dass er sich alle zwei bis drei Wochen neue Infektionen einfing und ein derart niedriges Energielevel vorhanden war, dass bereits geringe Anstrengungen zu einem massiven Erschöpfungsgefühl führten.

„Es gab viele Momente, in denen ich dachte, dass mein damaliger Zustand zu meiner neuen Realität werden würde. Bis vor zwei Monaten schätzte ich mich glücklich, wenn ich wenigstens spazieren gehen konnte.“ In Phasen, in denen es ihm besser ging, überrollte ihn oft der Übermut. Alle Versuche, langsam zu joggen, scheiterten jedoch. „Das war auch mental für mich extrem schwierig“, erklärt Überall. Letztendlich war es aber immer sein Ziel, wieder in den Sport einzusteigen.

Nach zwei Einsätzen in der Reserve feierte David Überall vergangenen Spieltag sein Comeback in der Further Kampfmannschaft. Gegen Kirchberg wurde er in der 67. Minute eingewechselt und hat laut seinem Trainer Senedin Bakal „einen Umschwung gebracht. Er war mit seiner guten Leistung mitverantwortlich für den Sieg.“

Die Freude über sein Comeback ist bei Überall natürlich groß: „Es war ein tolles Gefühl mit den Jungs wieder auf dem Platz zu stehen. Dass wir die Partie letztendlich noch drehen konnten, war das Tüpfelchen auf dem i. Auch nach dem Match kamen einige Leute noch, um mir zum Comeback zu gratulieren. Dieses familiäre Gefühl ist für mich in Furth einzigartig und das, was mir sicherlich am allermeisten gefehlt hat“, resümiert der Jungkicker.