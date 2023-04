Erstes Spiel „zu null“

Werbung

Ausgerechnet gegen einen Mitfavoriten im Titelrennen gelang es den Furthern das erste Mal in dieser Saison kein Gegentor zu kassieren. Wirft man einen Blick auf die Statistik, hätten die Vorzeichen jedoch auf etwas ganz anderes gedeutet. Die zum Zeitpunkt der Partie beste Offensive der 1. Klasse Nordwest-Mitte mit 40 Treffern, gestellt von Atzenbrugg, traf auf die zweitschlechteste Defensive, welche bereits 44 Gegentore kassiert hat. Trotzdem knöpfte die Bakal-Elf den spielstarken Atzenbruggern nach einem torlosen Remis und einer kompakten Defensivleistung einen Punkt ab.

Laut Atzenbrugg-Trainer Amir Bradaric verabschiedet sich seine Mannschaft nun aus dem Titelrennen. „Der Zug ist abgefahren, so ehrlich muss man sein. Wir haben zu oft unentschieden gespielt.“ Das Ergebnis freut natürlich Furths Sportlichen Leiter Herbert Steininger: „Wir sind als Mannschaft eine starke Einheit und haben gezeigt, dass wir auch gegen starke Mannschaften wie Atzenbrugg punkten können.“

Wagt man nun einen weiten Blick zurück, nämlich in die Meistersaison der Göttweiger aus der vorigen Spielzeit, war es vor allem eine stabile Defensive, die die Further Mannschaft auszeichnete. In 24 Partien setzte es nur 17 Gegentreffer. Das weiß auch Neo-Coach Senedin Bakal: „Ich habe gleich gewusst, woran es zu arbeiten gilt. Wir haben die zweitmeisten Tore in der Liga bekommen, haben uns defensiv jedoch schon deutlich gesteigert.“ In den ersten drei Partien in der Rückrunde finf man sich drei Gegentreffer ein. Vergleicht man diesen Wert mit den ersten drei Spielen der Hinrunde, untermauert dies Bakals Aussage, denn im Herbst hatten sich die Further zu diesem Zeitpunkt bereits 16 Gegentreffer geholt.

Ob die weiße Weste gegen Atzenbrugg ein erster Schritt in Richtung alte Muster war, kann die Bakal-Elf kommenden Spieltag beim Heimspiel gegen Kirchberg zeigen. „Ich bin der Meinung, dass die letzte Partie gezeigt hat, dass wir uns gegen keinen Gegner in dieser Liga verstecken müssen. Das Ziel für die Begegnung ist klar: Die drei Punkte sollen zuhause bleiben.“ Im Fußball spielt natürlich jede Mannschaft auf Sieg, dass weiß auch Bakal. Angesichts der Form seiner Mannschaft und der positiven Stimmung, die aktuell in Furth herrscht, ist er guter Dinge, dass das Ziel gegen starke Kirchberger erreicht werden kann.