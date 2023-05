Furth verlässt Abstiegsränge

Mit dem Sieg in Röschitz stehen die Göttweiger das erste Mal in dieser Saison nicht mehr auf den Abstiegsrängen. Dort muss sich jetzt der USC Lengenfeld zurechtfinden, der jedoch ein Spiel weniger hat. „Es war ein erwartet schweres Spiel, in das wir sehr gut gestartet sind. Dann ist der Faden etwas gerissen, wir konnten uns am Ende jedoch belohnen und wichtige drei Punkte einfahren“, fasst Trainer Senedin Bakal die Partie zusammen.

Erneut überzeugen konnte der Zurückkehrer David Überall, der mit seinem Doppelpack und somit dritten Treffer in der Rückrunde einen wesentlichen Anteil am Further Sieg hatte. Lobende Worte für Überall fand auch sein Trainer: „David ist ein wichtiger Spieler. Wenn er wieder in den Rhythmus kommt und regelmäßig trainiert, wird er noch um einiges stärker werden.“

Seit dem Derby im Rückrundenauftakt gegen Mautern hat die Bakal-Elf nicht mehr verloren. Ein Lauf, der laut Bakal enorm wichtig für die Köpfe seiner Spieler ist: „Für den erbrachten Aufwand haben wir uns jetzt belohnt und zwischenzeitlich Gott sei Dank nun mal die Abstiegsplätze verlassen.“

Auf dem derzeitigen Erfolg sollten sich die Göttweiger jedoch nicht ausruhen, denn ihr Restprogramm in der Saison hat es in sich. Kommendes Wochenende ist der SV Spitz zu Gast, der im Kampf um den Titel noch gerne ein Wörtchen mitreden würde. Danach steigen zwei Duelle mit direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Übernächsten Spieltag steht der Abstiegskracher in Lengenfeld an und danach hat man mit Zellerndorf den nächsten abstiegsgefährdeten Verein vor der Brust.

„Das werden entscheidende drei Spiele für uns“, weiß auch Bakal. Daraus sollten so viele Punkte wie möglich mitgenommen werden, denn in den letzten drei Runden warten dann die Top drei mit Ruppersthal, Gablitz und Ziersdorf. „Wir haben in der Rückrunde gezeigt, dass wir uns gegen keinen Gegner verstecken müssen und jeden schlagen können. Das gilt auch für die Spitzenteams dieser Liga“, gibt Bakal die Marschroute vor.