Trainerwechsel im Saisonfinale

In der Winterpause übernahm Senedin Bakal in Furth mit dem Ziel die Klasse zu halten. „Ich wusste natürlich dass die Aufgabe keine Leichte wird aber ich war guter Dinge“, schildert Bakal. Zwischenzeitlich sah es nicht so schlecht aus doch aufgrund der Niederlagen in den letzten drei Partien wird es für den Klassenerhalt ein kleines Fußballwunder brauchen. Rückblickend findet Bakal nur positive Worte über seine Zeit in Furth: „Bis auf die letzten drei Runden war ich zufrieden. Der Verein Furth wird sehr gut geführt und ich wünsche ihm, dass er den Klassenerhalt noch schafft.“

Der neue Trainer, der kein Neuer ist

Die letzten drei Runden wird Winterneuzugang Georg Rossecker übernehmen. „Wir haben diese Entscheidung getroffen, um die Minimalchance zu nutzen. In einem Gespräch mit Senedin wurde von ihm kommuniziert, dass er im Sommer nicht mehr weitermachen würde. Dazukommt dass die letzten drei Runden sportlich erfolglos verlaufen sind und daher haben wir gehandelt und Georg Rossecker installiert“, begründet Obmann Alfred Steininger den Entschluss. Bakal und Steininger betonten beide, dass es keinen Streit oder böse Worte gab. Nachdem der Vorschlag von Bakal kam, mit sofortiger Wirkung aufzuhören, hat man sich im Guten getrennt.

Wie es im Sommer weitergeht, ist noch offen. „Sollte Georg als Spielertrainer den Klassenerhalt noch schaffen, werden wir uns sicher mit ihm zusammensetzen und besprechen ob er es weiter machen möchte“, erzählt Steininger.