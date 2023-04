Zellerndorf knöpft Titelanwärter Gablitz Punkt ab

Zellerndorf - Gablitz 2:2. Mit vier Siegen aus den letzten vier Spielen reiste der SV Gablitz an diesem Freitagabend nach Zellerndorf zum Tabellenzehnten. Doch dieser stellte sich für Interimstrainer Florian Lang und seine Mannschaft als kein leichter Gegner heraus.

Den besseren Start erwischte der Tabellenzweite aus Gablitz. Von Anfang an ließen sie das Leder in den eigenen Reihen laufen und man merkte ihnen förmlich den Rückenwind aus den letzten Partien an. Auch der erste gefährliche Torabschluss ließ nicht lange auf sich warten: Nach 15 Minuten setze Daniel Faschingeder aus 25 Metern zum Weitschuss an. Mit Erfolg, die Kugel landet sensationell im Kasten der Zellerndorfer und die mitgereisten Gablitzer hatten nach den letzten Wochen sofort wieder etwas zu bejubeln.

Nach der Anfangsoffensive der Gäste flachte die Partie ein bisschen ab und auch die Hausherren ließen sich immer öfter vor dem Tor der Gegner blicken. Kurz vor der Pause sollte sich dieser Aufwand, wenn auch mit Hilfe der Gablitzer, dann belohnt machen. Nach einem Outeinwurf in den Strafraum stieg ein Verteidiger der Gastmannschaft einem Zellerndorfer auf die Ferse, so das dieser seinen Schuh verlor. Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig als auf den Punkt zu zeigen. Dies war eine Angelegenheit für Oleksiy Chereda. Der Legionär verwandelte Souverän zum 1:1. Den Pausenstand haben die Hausherren Torwart Franz Prechtl zu verdanken, der kurz vor der Pause eine Gablitzer Doppelchance in Weltklassemanier vereitelte.

Spannung bis zur letzten Sekunde

Nach dem Wiederanpfiff drängten die Gablitzer auf die erneute Führung. Vor allem in den ersten 15 Minuten nach der Pause mussten die Zellerndorfer so Einiges wegverteidigen. Doch dann kamen die Hausherren immer wieder zu gefährlichen Chancen: ein Volley, der über die Querlatte rauschte, ein gefährlicher Eckball und Ladislav Senkyrik, der mutterseelenalleine auf den Torwart zulief. Doch dies blieb alles ungenützt, dann kam die 85. Spielminute:

Matthias Rain bekam einen wunderbaren Lochpass in die Tiefe gesteckt. Der Stürmer blieb souverän und brachte Zellerndorf voran. Die Gablitzer wollten sich mit der Niederlage natürliche nicht zufriedengeben und kreierten Chance um Chance. In der 90+2. bekamen sie einen Freistoß aus gut 18 Metern zugesprochen. In Profimanier legte Baran Kaplan den Ball gefühlvoll über die Mauer und ließ seine Gablitzer jubeln. Doch damit gaben sich die Gäste noch nicht zufrieden und sie bekamen sogar noch die Siegchance. Tomas Bednar umkurvte den Zellerndorfer Keeper doch rutschte, bevor er den Ball ins leere Tor schießen konnte, unglücklicherweise weg.

„Hätte mir das Ergebnis vor dem Match wer hingehalten, hätte ich´s sicher unterschrieben“

Zellerndorfs Trainer Rene Wammerl zeigte sich nach dem Punktegewinn aber durchaus zufrieden: „Wir mussten heute mit Leidenschaft und Kampf gegen die technisch stärkste Mannschaft der Liga dagegenhalten. Hätte mir das Ergebnis vor dem Match wer hingehalten, hätte ich es sicher unterschrieben. So ist es zwar unglücklich, aber wir können auch froh sein, dass wir am Ende kein drittes Tor mehr kassiert haben. Alles in allem können wir mit dem Punkt heute gut leben!“

Statistik:

Zellerndorf - Gablitz 2:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (15.) Faschingeder, 1:1 (37., Elfmeter) Chereda, 2:1 (85.) Rain, 2:2 (90+2., Freistoß) Kaplan

Karten: Neumeister (42., Gelbe Karte Unsportl.)Faschingeder (66., Gelbe Karte Foul), Kaplan (42., Gelbe Karte Foul), Moravec (86., Gelbe Karte Foul)

Zellerndorf: Prechtl Franz, Neumeister, Rain, Schrammel, Bussek, Fidesser Rudolf, Reilinger (88. Prechtl), Arthold, Senkyrik (83. Reithofer), Chereda, Hauer

Gablitz: Mohammadi, Rechberger, Ipci, Kaplan, Bednar, Erdogan, Faschingeder (84. Ebersberger), Kaya, Neiber, Brauchart, Moravec

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Karl Veselka