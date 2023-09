Spielabbruch nach Tribünen-Zwischenfall

Zellerndorf - Kirchberg bei 2:1 abgebrochen. Sportlich war das Match zwischen Zellerndorf und Kirchberg gerade auf der Zielgerade, Antonin Jakes stellte für die Heimischen nach gut einer Stunde auf 2:1 und damit die Weichen auf einen Zellerndorfer Sieg.

Während es auf dem Feld eher ruhiger zuging, brodelte es offenbar abseits des Platzes. Mehrere, offenbar alkoholoisierte „Anhänger“ der Heimmanschaft, sollen mit Reservekickern des Gästeteams aneinandergerate sein, laut NÖN-Informationen dürfte ein Kirchberger Reserveakteur mit einer brennenden Zigarette am Auge verletzt worden sein, woraufhin Polizei und Rettung verständigt wurden.

Auf der offiziellen Facebook-Seite der Kirchberger heißt es: „Der USC Kirchberg/Altenwörth gibt bei jedem Heimspiel sein bestes, stellt die geforderten Ordner inklusive Ordnerobmann usw., damit Personen, die den Sportplatz ausschließlich für sich und gehässige Aktionen nutzen wollen, keine Bühne geboten wird! Dass es auf dem Fußballplatz bzw. auf der Tribüne auch mal Meinungsverschiedenheiten gibt ist selbstverständlich... Was allerdings gestern im Günther Stättner Stadion des SV Zellerndorf vorgefallen ist, kann niemand gutheißen oder verstehen. Es wurden sämtliche Regeln des NÖFV nicht eingehalten und ein aktiver Spieler der Reserve so stark verletzt, dass ein Polizei- und Rettungseinsatz notwendig war.“

Zellerndorfer Obmann Riedl: „Distanzieren uns von gelwaltbereiten Zuschauern“

Zellerndorf-Obmann Ferdinand Riedl nahm gegenüber der NÖN Stellung: Wir, als Sportverein Zellerndorf möchten betonen, dass ein solches Verhalten absolut nicht geduldet wird und distanzieren uns von gelwaltbereiten Zuschauern. Die involvierten Personen werden das Gelände des Sportvereines nicht mehr betreten dürfen. Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen gehören zu einem unterhaltsamen Match dazu, körperliche Gewalt jedoch hat in unserem Sport nichts zu suchen. Wir wünschen dem betroffenen Fan gute Besserung und eine schnelle Genesung.“

Zellerndorf hätte - nach 15-minütiger Pause - übrigens weitergespielt, Kirchberg trat aber geschlossen ab und wollte die Partie nicht fortsetzen. Riedl bedauert das Ganze: „Unsere bereitgestellten Ordner und vernünftige Zuschauer konnten die Rangelei rasch beenden. Der Streit eskalierte so schnell, dass keine Anzahl an Ordner einen Übergriff unterbinden hätten können.“

Schiri Ünlü: „Darf keine Auskunft geben“

Schiedsrichter Arif Ünlü sagte auf NÖN-Nachfrage: „Ich darf keine Auskunft geben, muss jetzt einen Bericht für den Verband schreiben und dazu müssen dann beide Vereine ihre Stellungnahmen abgeben.“

Schon im November, beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams in Zellerndorf (im Juni gab es das Duell auch in Kirchberg, Anm.), sollen die Gemüter schon erhitzt gewesen und sich so manche Situationen hochgeschaukelt haben.