Ziersdorf steckt in der Krise

Ziersdorf - Lengenfeld 1:2. Schon im Vorfeld wusste Coach Martin Aichinger, dass es schwer wird, fielen doch mit Spielmacher Tomislav Kovacevic, Abwehrboss Florian Weiss (beide gelbgesperrt), Top-Scorer Michael Weizmann und Kapitän Clemens Riepl (beide verletzt) gleich vier wichtige Stammspieler aus. „So haben wir mit einer halben U18-Mannschaft begonnen“, formulierte Aichinger leicht überspitzt.

Dennoch starteten die Ziersdorfer schwungvoll in diese Partie, nach einem Pass von David Stark vergab Lukas Waltner vom Fünfer. Doch was fehlende Routine ausmacht, bewiesen die Gäste beim 1:0: Nach einem Eckball stahl sich Lengenfelds Torjäger Mario Franzl davon und traf zur Führung. „Insgesamt war es kein gutes Spiel, man hatte den Eindruck, da spielt der Letzte gegen den Vorletzten“, seufzte Aichinger.

In der Nachspielzeit folgte der nächste Tiefschlag

Nach Seitenwechsel ein ähnliches Bild, allerdings drückte der SVZ nochmals aufs Tempo: Einmal verstolperte Matthias Maurer, ein anderes Mal verpasste es Marcel Genger den Querpass zu spielen. So kam, was meistens im Fußball kommt: Schon tief in der Nachspielzeit gab es noch einmal Eckball und wieder bekam Ziersdorf den Ball nicht weg. Dieser landete vor den Füßen von Nico Weingartner, der durch Freund und Feind hindurch zum vielumjubelten Lengenfelder Sieg traf.

Aichinger war danach bedient: „Wenn es nicht läuft, dann läuft’s nicht. Diese Partie dürfen wir eigentlich nicht verlieren und haben es trotzdem getan. Bei uns ist einfach der Wurm drinnen.“

Statistik:

Ziersdorf - Lengenfeld 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (32.) Franzl, 1:1 (80.) Demaj, 1:2 (90+4.) Weingartner

Karten: Hauser (14., Gelbe Karte Foul), Kührer (67., Gelbe Karte Foul), Genger (90+2., Gelbe Karte Foul), Demaj (42., Gelbe Karte Unsportl.)Flamur (58., Gelbe Karte Foul), Weingartner (8., Gelbe Karte Foul), Mischling (68., Gelbe Karte Foul)

Ziersdorf: Stark, Demaj, Kollar, Kührer, Waltner (63. Grabler), Majercak, Genger, Maurer (84. Berger), Mollay, Hauser (80. Penninger), Hofmann

Lengenfeld: Eilenberger, Ulrich, Wegschaider (61. Auer), Lehr, Franzl (90+4. Wandl), Flamur (61. Aschauer), Steininger, Schwaiger, Hofer, Weingartner, Mischling (90+4. Gschwantner)

265 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Govedarevic