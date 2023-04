Pflichtsieg nach Blitzstart

Werbung

Auf dem Papier war die Ausgangslage klar, der Tabellenführer klarer Favorit gegen den Vorletzten. Und keine zwei Minuten waren gespielt, da klingelte es schon im Röschitzer Kasten: Eine Flanke von Tomislav Kovacevic sollte bei Roman Kollar landen, doch Gästeverteidiger Michael Kölbl köpfte den Ball ins eigene Tor – 1:0. Die Hausherren drückten weiter, Michael Weizmann scheiterte im Eins-gegen-Eins-Duell mit SG-Schlussmann Christian Frühwirth genauso wie Marcel Genger wenige Minuten später. „Da hätten wir schon höher führen müssen“, bemängelte Trainer Martin Aichinger zur Pause.

Traumtor von Demaj begeisterte

Nach Wiederanpfiff hatte Kollar die nächste Top-Chance, ehe Weizmann nach einem Eckball endlich zum 2:0 einköpfte. Damit war der Bann gebrochen: Mikolin Demaj nahm sich kurze Zeit später aus 30 Metern ein Herz und traf mit einem herrlichen Fernschuss zum 3:0. „Ein echter Hammer.“ Mit Fortdauer der Partie wurde es ein Hin und her, auch die Waldviertler kamen immer wieder zu Chancen. Ein starker Edmund Hofmann im SVZ-Gehäuse ließ aber keinen Gegentreffer zu.

Für den Schlusspunkt sorgte schließlich David Stark, der mit einem 40-Meter-Freistoß Goalie Frühwirth, der ansonsten stark spielte, überraschte. „Da hat der Tormann nicht gut ausgesehen“, meinte Aichinger. Am Ende stand ein souveräner und nie gefährdeter Sieg der Ziersdorfer.

„Wir hatten das Match von Anfang an in Griff und scheiterten öfters am Tormann, aber letztendlich war es eine klare Angelegenheit“, resümierte Aichinger.

Statistik:

Ziersdorf - SG Röschitz / Roggendorf-K.J. 4:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (2., Eigentor) Kölbl, 2:0 (51.) Weizmann, 3:0 (73.) Demaj, 4:0 (85., Freistoß) Stark

Karten: Weiss (45., Gelbe Karte Foul), Kovacevic (65., Gelbe Karte Foul)Robl (79., Gelbe Karte Foul), Stift (70., Gelbe Karte Foul), Kölbl (23., Gelbe Karte Unsportl.), Sivek (65., Gelbe Karte Foul), Frühwirth (30., Gelbe Karte Foul)

Ziersdorf: Majercak (77. Penninger), Weizmann (86. Hauser), Mollay, Kührer, Kovacevic (71. Waltner), Genger (71. Maurer), Demaj, Stark, Hofmann, Weiss (71. Riepl), Kollar

SG Röschitz / Roggendorf-K.J.: Vacek, Robl, Stift (84. Maurer), Kölbl (62. Bauer), Pusic, Sivek, Frühwirth, Jakes, Paxa, Nasufi (90. Neumayer), Grim

240 Zuschauer, Schiedsrichter: Oguz Koc