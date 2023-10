Die Herbstmeisterschaft ist noch drin

Als die SG Obritz/Hadres-Markersdorf am Sonntag Tabellenschlusslicht Langenzersdorf empfing, spazierte man fast schon zum sechsten Saisonsieg. Damit bleibt die Spielgemeinschaft dran an der Topgruppe. Mit nur zwei Punkten Rückstand ist sogar die Herbstmeisterschaft noch möglich.

Dass man am Ende der Hinrunde ganz oben stehen könnte, kommt durchaus überraschend, wie Trainer Daniel Zöhrer unterstrich: „Darüber haben wir uns bisher keine Gedanken gemacht. Gefühlt war die Top-Vier weit weg. Aber natürlich wäre ein Herbstmeistertitel cool.“

„Es spricht einfach für die Entwicklung“

Insgesamt gefällt dem Übungsleiter der Spielgemeinschaft aber, dass die Liga aktuell so ausgeglichen ist: „Da muss du jede Woche eigentlich punkten, weil auch vorne keiner wegzieht.“ Trotz der aktuellen Tabellenkonstellation ist der Aufstieg noch kein Thema bei den Obritzern. „Es spricht aber ganz einfach für die Mannschaft und die Entwicklung, die wir in den letzten Wochen genommen haben“, sprach Zöhrer ein Lob aus. Am kommenden Sonntag muss Obritz/Hadres nach Niederleis. „Sie erleben ein ähnliches Schicksal wie wir“, verwies Coach Zöhrer auf die wechselhaften Ergebnisse beider Teams und warnte: „Niederleis ist eine Mannschaft, die jeden schlagen kann.“