Ein echtes Finale um die „Winterkrone“

Die SG Obritz/Hadres musste gegen die Asparner gewinnen, damit man im direkten Duell mit Tabellenführer SC Stronsdorf kommendes Wochenende den Herbstmeistertitel aus eigener Kraft schaffen kann. Und es dauerte lange, bis der erste Treffer fiel. Erst in der 75. Spielminute traf Jiri Mica per Strafstoß zum 1:0. Doch der Aufsteiger aus Mistelbach hielt dagegen und schaffte sogar die Wende und führte in der 82. Minute mit 2:1. Alles sprach also für einen Sieg der Schuh-Elf.

Das 2:2 leitete Comebacker Ferdinand Weinwurm ein

Es sollte aber anders kommen. Die Nachspielzeit war bereits angebrochen, da schaltete der zurückgekehrte Ferdinand Weinwurm bei einem Freistoß am schnellsten, brachte rasch eine Flanke in den Strafraum, die Mica schlussendlich verwertete. Die Spielgemeinschaft schaffte in der 95. Minute sogar den kompletten Turnaround. Sebastian Ofner holte einen Elfer raus, den Mica wieder verwandeln konnte und damit seiner Mannschaft nach einer turbulenten Schlussphase doch noch den Dreier bescherte. „Das war schon ganz geil“, war Trainer Daniel Zöhrer begeistert. „Bei uns gibt es nur Himmel oder Hölle.“

Ex-Rapidler Weinwurm sprang ja bereits in der Vorsaison bei den Obritzern ein, gegen Asparn lief er aber zum ersten Mal für die Spielgemeinschaft auf: „Das hat uns alle gefreut. Er strahlt einfach eine Siegermentalität aus. Ich würd's mir wünschen, dass er nächste Woche auch dabei ist“, erklärte Zöhrer, ob ein weiterer Weinwurm-Einsatz wirklich zustande kommt, ist aber fraglich.

Zöhrer: „Alles, was jetzt kommt, ist ein Sahnehäubchen"

Fest steht, dass Obritz/Hadres am Freitag in Stronsdorf die Chance hat, Herbstmeister zu werden. Dieser wird nämlich nur zwischen der SG und dem SCS ausgemacht. „Das ist unfassbar. Hätte mir das wer zum Saisonstart gesagt, hätte ich gelacht“, schmunzelte Zöhrer, weshalb er auch festhielt: „Alles, was jetzt kommt, ist ein Sahnehäubchen.“

Dass der Herbstmeistertitel ausgerechnet unter diesen beiden Clubs ausgemacht wird, ist gleich aus mehreren Gründen spannend. Denn während Stronsdorf zu Beginn der Saison höchstens als Geheimfavorit galt, hatte keiner Obritz/Hadres auf dem Zettel. Gerade in den direkten Duellen mit Teams wie Ladendorf oder Laa überraschte die SG, die zuletzt immer wieder knappe und vor allem wie gegen Asparn auch späte Siege einfuhr. Neben den nicht gerade großen Erwartungen vor der Saison eint die Vereine eine weitere Tatsache: In drei Altersgruppen (U14, U16 und U17) bilden Stronsdorf, Obritz und Hadres eine Spielgemeinschaft. Auch der Trainer der Stronsdorfer, Ewald Jenisch blickt dem Finalspiel um die Herbstmeisterschaft positiv entgegen: „Wir haben beide nicht erwartet, da vorne zu spielen. Dass zweiTeams, die viele nicht so auf dem Zettel hatten, jetzt vorne spielen, ist schon super. Es ist das schönste Spiel, was es gibt,wenn es um den ersten Platz geht.“