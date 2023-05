Fitz-Verlängerung und Sorgen um Kapitän

Wichtige Personalentscheidungen wurden in der vergangenen Woche beim USV Niederleis getroffen. Trainer Andreas Fitz verlängerte seinen Vertrag und bleibt damit noch mindestens ein Jahr beim Klub. Fitz begründete die Entscheidung folgendermaßen: „Ich sehe, dass da was am entstehen ist, mit Jung und Alt zusammen.“ Zusätzlich ist sicher, dass Gerald Hans, Andreas Wittmann, Dustin Hofmann und Meris Poturovic wieder im USV-Trikot auflaufen werden.

Schlüsselbeinbruch führt wohl zum Karriereende

Jedoch muss sich der Klub von zwei Eckpfeilern in der Abwehr verabschieden. Martin Duris (39) beendet mit Ende der Saison seine Karriere. Der Innenverteidiger, der in den letzten Partien als rechter Abwehrspieler zum Einsatz kam, ist neben großem Einsatz auch für seine Torgefahr bekannt. Noch stärker trifft die Niederleiser aber das Aus von Alexander Schindler (38). Der Kapitän sammelte insgesamt 298 Einsätze für den USV und fällt wegen eines Schlüsselbeinbruchs gegen Hausleiten für einige Monate aus. „Das ist das Quasi-Karriereende für ihn“, befürchtet Fitz und fügte an: „So einen Abschied hat er sich nicht verdient. Er ist als Kapitän ganz großartig, ein Vorbild für jeden jungen Spieler. Alles Gute, dass er sich so schnell wie möglich erholt. Ich gratuliere ihm zu seiner Karriere, die jetzt wahrscheinlich zu Ende ist.“

Saisonziel Top vier für Trainer Fitz „jetzt schwer"

Neben der Verletzung von Schindler fallen gegen den SC Enzersfeld mit Frantisek Lörinczi (Gelb-Rot) und Daniel Vogelsang (fünfte Gelbe) zwei weitere Akteure aus. Wegen der Personalsituation sind für Fitz auch die Saisonziele gefährdet: „Das kann mal wohl nicht ersetzen. Wir wollten in die Top vier, aber das wird jetzt schwer.“