„Jetzt gehören Siege her“

Der SV. St. Andrä Wördern bangt um den Klassenerhalt und kämpft gegen den Abstieg. Derzeit stehen sie auf dem letzten Platz und benötigen dringend Punkte und somit Siege.

In der Winterpause stieg die Hoffnung und Euphorie durch einen Trainerwechsel und mehrere hochklassigen Transfers. So war am Beginn der Rückrunde die Mannschaft hoch motiviert zu zeigen, was in ihr steckt. Auch der neue Trainer Andreas Reisinger hatte Zeit dem Team seine offensive Taktik beizubringen. Umso enttäuschter war man, als die ersten zwei Spiele mit zwei bitteren Niederlagen endeten. So konnte man gegen die beiden Gegner, die auf dem Papier gleichstark wie die Reisinger Truppe sind, keinen Punkt mitnehmen. Grund für die verlorenen Spiele waren unter anderem die häufigen individuellen Patzer, die es bei Wördern immer wieder gibt. Vielleicht spielt hier auch die Nervosität eine Rolle. Wenn es die Mannschaft jedoch nicht schafft, diese abzustellen, wird der Klassenerhalt schwer werden.

Hoffnung nach Remis gegen Tabellenersten

Im dritten Spiel gegen den Tabellenersten Leobendorf II konnte der SV. St. Andrä Wördern mit einem 2:2 ein Remis holen und somit einen wichtigen Punkt mitnehmen. Man konnte in der ersten Hälfte sogar mit 2:0 in Führung gehen. Auch wenn man sich gewunschen hätte diese Führung zu halten, kann dieses Unentschieden als positiv gewertet werden. Vielleicht gibt dieser eher überraschende Erfolg der Mannschaft ordentlich Aufwind und Selbstbewusstsein, denn dieses wird es brauchen. Eines ist auf jeden Fall klar, Wördern braucht dringend Punkte. Durch den Ausfall des Spiels gegen Stronsdorf, wegen schlechtem Wetter, werden vor allem die nächsten Wochen sehr entscheidend sein. Vielleicht kann die Reisingertruppe mit einer Siegesserie Punkte aufholen und den Klassenerhalt schaffen

Ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Aber eines ist klar. Jetzt müssen Siege her. Sportlicher Leiter Robert Fink