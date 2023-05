Spielgemeinschaft von Obritz und Hadres ist fix

Knalleffekt im Pulkautal: Der UFC Obritz und UFC Hadres-Markersdorf bilden ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft. Damit ist der noch nicht fixe, aber wohl bevorstehende Abstieg der Hadreser nichtig.

Die NÖN berichtet über die Hintergründe: Im November letzten Jahres erfolgte die erste Annäherung von Obritz und Hadres. Federführend waren die Obmänner Hermann Gattermayer und Christoph Jordan. Letzterer kündigte seine Ambitionen bei einer Funktionärssitzung der Hadreser an: „Ich habe gesagt, wenn sie mich als Obmann wählen, müssen sie damit rechnen, dass ich diesen Weg fokussieren werde.“ Die Obritzer werden der federführende Verein, weil die Spielgemeinschaft dadurch weiterhin in der 1. Klasse Nordwest spielberechtigt sein wird. Über die Gründe, die schlussendlich zur Verschmelzung beider Klubs führten, klärte Jordan auf und sprach dabei auch über den Zeitpunkt: „Wenn uns Obritz nun die Hand ausstreckt, war für mich klar: jetzt oder gar nicht. Ich sehe unseren Verein auf Sicht nur mit der Spielgemeinschaft überleben. Wir hatten zuletzt mit der Reserve zu kämpfen, genauso wie Obritz.“

Weiterführung der tollen Nachwuchsarbeit

Im Nachwuchs besteht schon seit Längerem eine SG zwischen den Rivalen. Diesen „Erfolg“ will Jordan nun auch im Erwachsenenfußball „weiterführen“.

Für Gattermayer war die Weiterführung der Buchberger Kickers in den Erwachsenenbereich ein wichtiges Argument: „Mithilfe der Spielgemeinschaft kann es für die Jugendteams damit weitergehen. Im Hinblick auf die Jugend muss das gemacht werden.“ Für den Obritz-Obmann war es zudem klar, dass die SG jetzt passieren muss: „Beide Vereine sind sportlich und finanziell gut aufgestellt, deshalb macht es Sinn, das jetzt zu tun.“ Eine Fusionierung soll nicht erfolgen, Veranstaltungen wie Sportfeste bleiben laut Gattermayer weiter bestehen. Ab der kommenden Saison will die künftige Spielgemeinschaft beide Fußballplätze – also das Buchbergstadion in Obritz und den Platz in Untermarkersdorf – gemeinsam nutzen. „Es soll eine 50:50-Teilung sein“, erläuterte Jordan. Erst vor wenigen Monaten bekamen beide Vereine neue Flutlichtanlagen.

Trainer und Sportlicher Leiter gehen nicht mit

Bei einigen Mitgliedern des Vereins kam diese Positionierung nicht gut an. Der Sportliche Leiter, Lukas Hannak, wird den Verein als Spieler und Funktionär verlassen. „Bis Ende Juni bleibe ich noch. Danach lege ich mein Amt nieder und spiele auch nicht mehr für die Spielgemeinschaft“, erklärte Hannak.

Auch Trainer Harald Fischer wird nach Saisonende als Coach der Hadreser aufhören. Er führte aus: „Es muss ein neutraler Trainer diese Mannschaft übernehmen. Normalerweise würde ich sofort aufhören, ich will das Team aber nicht im Stich lassen. So einen Mannschaftsverbund hatte ich noch nie in 20 Jahren als Trainer. Meine Meinung ist, dass aber zum Scheitern verurteilt ist. Ein Verein wird den Kürzeren ziehen und das wird wahrscheinlich Hadres sein.“

Anders als bei Hadres wird die SG bei den Obritzern nicht so kritisch gesehen. „Es war ein ausdrücklicher Wunsch der Mannschaft, dass ein sportlicher Zusammenschluss erfolgt“, so Gattermayer.