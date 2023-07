Wem gelingt der Sprung?

Abseits von den Mistelbacher Klubs Ladendorf und Laa machten vor allem die Korneuburger Vereine im Transfersommer auf sich aufmerksam. Hervorzuheben sind dabei der SV Hausleiten, SC Enzersfeld, SV Spillern und Aufsteiger SV Langenzersdorf.

Während sich der SVLE mit dem ein oder anderen erfahrenen Akteur verstärkte und einige Talente holte, fokussierte sich Spillern auf die Defensive. Beim SVS gab es außerdem – wie in Hausleiten – einen Trainerwechsel. Bei den Letztgenannten blieb nicht nur auf der Bank kein Stein auf dem anderen. Sechs Neue gibt es insgesamt. Die Klosterneuburg-Verbundenheit und Vergangenheit des Neo-Coaches Daniel Wertheim kam ebenso zum Tragen. Etienne Sobotka und Dominik Wegiel wechselten beide von Klosterneuburg zum SVH. Der lang gesuchte Stürmer wurde auch gefunden. Der 35-jährige Arben Selmani kommt vom Nußdorfer AC. Der Transfer kam kurzfristig zustande und wurde erst am Deadline-Day, sprich vergangenen Montag, endgültig fixiert. Laut sportlichem Leiter Johannes Holzweber lasse man sich von Selmani überraschen.

Hausleiten und Enzersfeld im Gleichschritt

Seit mehr als einem Jahr ähneln sich die Wege des SCE und Hausleiten. In der vorletzten Saison noch im Titelrennen, mussten sich beide Klubs zuletzt mit Platzierungen in der unteren Hälfte begnügen. Mit einigen Neuzugängen und - im Fall von Hausleiten - neuem Coach soll es wieder bergauf gehen. Enzersfeld strebt die Top-Sechs an, Trainer Christian Kraml will dabei auf die Jugend setzen.

Einen Schritt weiter ist Spillern, auch diese Saison mit neuem Coach. Den großen Umbruch hat der Verein hingegen schon hinter sich, weshalb man auf die Defensive fokussierte und einen Angreifer in Form von Markus Luger zurückholte.

Schon in der letzten Saison war das Tabellenmittelfeld hart umkämpft. Vor allem bei Spillern, Enzersfeld und dem SVH wird auf einen optimalen Start ankommen.