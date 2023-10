Not-Stürmer Kauer schnürte Doppelpack

Die Personalsituation ist beim ASV Asparn weiterhin angespannt. Gegen Spillern kamen mit Raphael Idinger und Goalie Gerald Bauer noch zwei Ausfälle dazu. Übungsleiter Alexander Schuh musste deshalb kreativ werden und ersetzte Stürmer Denis Dizdarevic mit dem zuletzt als Sechser auflaufenden Richard Kauer.

Der Aushilfsstürmer Kauer brauchte nur 37 Minuten für sein erstes Saisontor. Nachdem Spillern in Führung gegangen war, glich der Asparner durch ein Slapstick-Tor wieder aus: Ein Abpraller landete direkt vor den Füßen von Kauer, der dem gegnerischen Tormann keine Chance ließ. Auch bei der zwischenzeitlichen 3:2-Führungstreffer präsentierte er seine Torjäger-Qualitäten und überwand Goalie Patrick Purtscher mit einem Kopfball. Trainer Alex Schuh lobte Not-Stürmer Kauer für dessen Auftritt: „Er hat viel gekämpft und ist oft in die Tiefe gegangen. Das war top.“

Schuh: „Auf solche Spieler kann man bauen“

Das 1,80 Meter große Asparn-Eigengewächs könnte auch in Zukunft eine Option für ganz vorne sein, wenn es nach seinem Coach geht: „Er hat sich sehr gut entwickelt, seit ich da bin. Auf solche Spieler kann man bauen. Wir haben es jetzt einmal mit Kauer als Stürmer probiert. In Zukunft könnte ich mir das wieder vorstellen, er hat das wirklich sehr brav gemacht.“

Neben dem Doppelpack von Kauer traf auch Flügelspieler Nico Huber gegen Spillern, zu einem Sieg reichte es trotzdem nicht. Nichtsdestotrotz war Schuh glücklich mit der Performance seiner Mannen: „Wir haben es ihnen ganz schwer gemacht und uns gut verkauft. Aber ich trauere dem Dreier schon nach. Wir haben dennoch miteinander gekämpft, das war das Wichtigste für mich.“

Der Blick der Asparner richtet sich nun bereits aufs Derby in Ladendorf am Samstag. „Der Druck liegt bei ihnen“, so Schuh.