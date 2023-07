Eröffnung der „spusu-Arena“

Am Samstag und Sonntag wird im Rahmen des Sportfests die spusu-Arena in Asparn offiziell eröffnet. Der ASV lädt am Samstag ab 16 Uhr zu Nachwuchsturnieren, ab 17 Uhr startet der Heurigenbetrieb und ab 20 Uhr gibt es musikalische Untermalung mit „Rene Lorenz“.

Frühschoppen ab 11 Uhr

Am Sonntag kommt es ab 10 Uhr zur „Segnung der spusu-Arena“, danach laden Obmann Christian Idinger und der Verein zum Frühshoppen mit der Orstmusik Asparn/Zaya.

Um 15 Uhr geht es dann auch sportlich richtig zur Sache, die spusu SKN St. Pölten Damen treffen auf jene von Sparta Prag. Um 17 Uhr dürfen auch die Asparnerinnen ran, sie spielen gegen die zweite Mannschaft der St. Pöltnerinnen. Vereinsoberhaupt Idinger blickt dem Event mit Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns schon auf das Wochenende und hoffen auf viele Besucher.“