Spusu-Arena in Asparn neu eröffnet

Die Fußballer des ASV Asparn/Zaya konnten am Wochenende ihre zum Großteil neu errichtete Sportanlage mit Vereinshaus eröffnen. Schon am Samstag wurde mit Nachwuchsturnieren das Fußballfeld bespielt. Am Abend feierte man mit Heurigenbetrieb den Abschluss der langen Bauarbeiten. Zum Großteil wurde hier von den Sportlern und ihren Angehörigen selbst Hand angelegt. „Über drei Jahre haben die Vereinsmitglieder wirklich Unglaubliches geleistet. Mein Dank gilt allen am Bau beteiligten Frauen und Männern“ so Obmann Christian Idinger. „Andrea und mir ist es besonders wichtig, dass wir als Einheimische den Sport für Jugend und Erwachsene qualitätsmäßig fördern können“, so Vereinspräsident Franz Pichler.

Gerade Andrea Pichler und Daniela Tren waren die treibenden Kräfte dahinter, dass es jetzt in Asparn auch eine Damenmannschaft gibt, die heuer erstmalig in der Gebietsliga an den Start geht. Die Anlage umfasst jetzt eine neue Küche, Clubraum, Grillhütte, Kinderspielecke, vier neue Kabinen und eine Sauna. Der Clubraum und die Sauna werden vom Sportverein auch für verschiedene Aktivitäten der Gemeinde zur Verfügung gestellt.