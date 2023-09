Zweiter Sieg spült Asparn ins Mittelfeld

Der Saisonstart der Asparner verlief wellenartig: Auf das 2:2 zum Auftakt in Niederleis folgte eine Heimniederlage gegen Stronsdorf (2:4), in Runde drei gab es dann ein 0:0 beim SC Enzersfeld. Das größte Problem des Aufsteigers: die Chancenverwertung. Spielerisch präsentierte man sich gut, war in diesem Bereich schnell auf 1.-Klasse-Niveau.

In den letzten beiden Partien steigerte Asparn nun auch die Effizienz vor dem Tor. Beim ersten Saisonsieg über Göllersdorf half der Gegner mit einem Eigentor gehörig mit, den zweiten Treffer erzielte Denis Dizdarevic nach einem Standard zum 2:1-Endstand. Noch sou- veräner siegte der ASV bei der ÖTSU Großmugl (3:0). Während Max Wittmann sein Comeback feierte, fehlten immer noch vier Stammkräfte. Neuzugang Tomas Mrkvica fällt bekanntlich länger aus, Elias Neumann brach sich vor zwei Wochen die Hand, Eduard Petrovic fehlt genauso seit dem Enzersfeld-Match verletzungsbedingt. Obendrein musste Coach Alexander Schuh auf Verteidiger Raphael Idinger verzichten.

Ambitioniertes Ziel: Einstelliger Tabellenrang

Dass es trotz Personalproblemen so gut läuft, wird die Asparner nur noch optimistischer in die Zukunft blicken lassen. Weshalb man kaum Anpassungsprobleme an die neue Liga hatte und jetzt sogar in der oberen Tabellenhälfte mitmischt, konnte Schuh erklären: „Wir sind eine Einheit und auch spielerisch gut. Mit uns muss man immer rechnen. Das Team zieht nämlich voll mit, die Trainingsbeteiligung ist top.“

Außerdem kann der Aufsteiger auf eine starke Defensive bauen. Nur Stronsdorf und die Enzersfelder bekamen weniger Tore. Die bisherigen Ergebnisse geben auch Mut für die nächste Heimpartie gegen Unterstinkenbrunn. „Die können sich anhalten. Ich weiß nicht ob das richtig war, dass ihnen Zybal fehlen wird“, vermutet Schuh, dass sich Zybal die fünfte Gelbe nicht gerade zufällig holte.